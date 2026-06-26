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À Paris, le jardin du Luxembourg se pare des couleurs du Maroc

Le jardin du Luxembourg à Paris.

Le jardin du Luxembourg à Paris.

À l’occasion des journées culturelles marocaines, l’un des plus célèbres jardins parisiens se mettra aux couleurs du Royaume.

Par La Rédaction
Le 26/06/2026 à 17h28

Le jardin du Luxembourg, joyau du 6ème arrondissement de Paris, s’ouvrira aux traditions marocaines. Pendant dix jours, du 27 juin au 7 juillet, un village éphémère y prendra place avec une programmation riche et variée, ouverte à tous.

Organisé par le consulat général du Maroc et la mairie du 6ème arrondissement, cet évènement permettra aux visiteurs de découvrir le travail des artisans qui perpétuent un savoir-faire millénaire, mais aussi de déguster des spécialités gastronomiques marocaines.

Lire aussi : Invité d’honneur du Festival de l’histoire de l’art à Fontainebleau, le Maroc se dévoile à travers les siècles

La mode ne sera pas en reste, avec l’organisation de défilés de mode qui feront la part belle au patrimoine vestimentaire marocain, dont le caftan est l’emblème national. Enfin, la programmation de cette semaine culturelle sera enrichie de diverses animations culturelles et artistiques.

Par La Rédaction
Le 26/06/2026 à 17h28
#Paris#Culture marocaine

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