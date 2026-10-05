À Miami, ce restaurant fête son anniversaire aux couleurs de Marrakech

Le restaurant Habibi à Miami célèbre son anniversaire avec des airs de Marrakech.

Marrakech s’exporte jusqu’en Floride! Le vendredi 16 octobre 2026, le restaurant-club Habibi Miami fêtera son deuxième anniversaire en transformant sa terrasse, qui donne sur la Miami River, en un souk marocain éphémère. Un clin d’œil assumé à l’ambiance des marchés de la Ville ocre.

Pour l’occasion, l’établissement habillera son espace extérieur de tapis aux motifs chatoyants, de lanternes lumineuses et d’un décor d’inspiration marocaine.

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Les invités y seront accueillis autour d’un cocktail, avec des bouchées servies à la volée. Des stands de parfums et de henné permettront de goûter à des savoir-faire familiers aux visiteurs des souks du Royaume.

Côté animation, des joueurs de darbouka sillonneront la terrasse pour rythmer la soirée et célébrer le Maroc en musique.