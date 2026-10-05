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À Miami, ce restaurant fête son anniversaire aux couleurs de Marrakech

Le restaurant Habibi à Miami célèbre son anniversaire avec des airs de Marrakech.

Le restaurant Habibi à Miami célèbre son anniversaire avec des airs de Marrakech.

Le 16 octobre, le restaurant «Habibi Miami» troque sa terrasse contre une médina d’un soir, entre lanternes, tapis et rythmes orientaux.

Par La Rédaction
Le 05/10/2026 à 15h39

Marrakech s’exporte jusqu’en Floride! Le vendredi 16 octobre 2026, le restaurant-club Habibi Miami fêtera son deuxième anniversaire en transformant sa terrasse, qui donne sur la Miami River, en un souk marocain éphémère. Un clin d’œil assumé à l’ambiance des marchés de la Ville ocre.

Pour l’occasion, l’établissement habillera son espace extérieur de tapis aux motifs chatoyants, de lanternes lumineuses et d’un décor d’inspiration marocaine.

Lire aussi : Le Maroc, coup de cœur de la rédaction de «National Geographic Traveller UK»

Les invités y seront accueillis autour d’un cocktail, avec des bouchées servies à la volée. Des stands de parfums et de henné permettront de goûter à des savoir-faire familiers aux visiteurs des souks du Royaume.

Côté animation, des joueurs de darbouka sillonneront la terrasse pour rythmer la soirée et célébrer le Maroc en musique.

Par La Rédaction
Le 05/10/2026 à 15h39
#Marrakech

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