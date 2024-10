Xiaomi Maroc: une position renforcée sur le marché premium avec le lancement de la série Xiaomi 14T

L’événement de lancement de la série Xiaomi 14T, hier 8 octobre, a réuni divers médias et influenceurs pour tester les fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle et les caméras Leica des nouveaux téléphones. C’est d’ailleurs la première génération de smartphones Xiaomi au Maroc équipée des caméras de la marque leader Leica, à l’issue de l’accord de collaboration avec Xiaomi en Afrique en vigueur depuis trois ans. Cela marque une étape importante pour Xiaomi, qui cherche à renforcer sa position sur le marché premium marocain.

Les modèles Xiaomi 14T Pro et 14T se distinguent par leurs performances de pointe, bien que la version Pro se dote de fonctionnalités supplémentaires, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs à la recherche d’une expérience encore plus performante.

L’élément phare de ces téléphones réside dans leurs caméras Leica. Le Xiaomi 14T Pro est doté d’un capteur Light Fusion 900 de 50 mégapixels avec une grande taille de capteur «1/1.31″» et une stabilisation optique (OIS), optimisée pour la photographie nocturne. Le Xiaomi 14T, quant à lui, utilise un capteur Sony IMX906, également de 50 mégapixels et équipé d’OIS. Les deux modèles incluent une caméra téléphoto de 50 mégapixels, une ultra grand-angle de 12 mégapixels avec des lentilles Leica Summilux et proposent deux modes de couleur spécifiques à Leica, ainsi que des filtres exclusifs.

En matière de vidéo, les téléphones permettent d’enregistrer en 4K avec la caméra avant, et jusqu’à 8K avec la caméra principale, tout en prenant en charge le HDR10+ et le mode Log pour une expérience vidéo professionnelle.

Les Xiaomi 14T sont conçus avec un cadre en aluminium renforcé, offrant une résistance accrue de 116 % par rapport à la génération précédente. Leur design élégant se décline en bleu, gris et noir titane, avec une option en cuir végétal vert citron pour le Xiaomi 14T. Les téléphones sont également certifiés IP68, garantissant une protection contre l’eau et la poussière.

L’écran AMOLED CrystalRes de 6,67 pouces avec une résolution 1,5K couvre 93,3 % de la surface avant, offrant une luminosité de 4000 nits et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Les téléphones sont compatibles avec les technologies HDR et Dolby Vision, tout en réduisant la lumière bleue pour un meilleur confort visuel.

En termes de performance, le Xiaomi 14T Pro embarque le processeur MediaTek Dimensity 9300+, offrant une vitesse de 3,4 GHz, avec une augmentation de 37% des performances par rapport à son prédécesseur. Il intègre également une puce dédiée à l’intelligence artificielle, deux fois plus rapide. Avec sa batterie de 5.000 mAh, le téléphone assure une autonomie record de 15,7 heures et une charge rapide de 120 W qui permet de passer de 0 à 100 % en moins de 19 minutes. Le Xiaomi 14T, quant à lui, est équipé du MediaTek Dimensity 8300-Ultra, avec une capacité de charge rapide de 67 W. Les deux modèles disposent de la mémoire LPDDR5X à partir de 12 Go et du stockage UFS4.0 à partir de 256 Go.

Pour un contrôle thermique optimal, les téléphones intègrent le système de refroidissement Xiaomi 3D IceLoop. Ils sont également équipés de la nouvelle interface HyperOS, qui améliore l’efficacité du système et permet une interconnexion fluide avec les autres appareils Xiaomi. De plus, grâce à l’intégration des services AI Google Gemini, la productivité et la créativité des utilisateurs sont simplifiées et la nouvelle fonction «Circle to Search with Google» permet des recherches instantanées sans changer d’application.

Enfin, pour tout achat d’un téléphone Xiaomi 14T, un cadeau sous forme de Powerbank 20.000W est offert, ainsi qu’une garantie de deux ans et une assurance écran de six mois, valable dans l’année suivant le lancement.