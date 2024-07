Avec ses nouveaux Galaxy Z Fold6 et Z Flip6, Samsung repousse les limites de l’innovation

Dévoilés lors de la grande conférence Galaxy Unpacked, les smartphones Galaxy Z Flip6 et Galaxy Z Fold6 révolutionnent l’univers de la communication, grâce à leur large palette d’outils innovants, perfectionnés par les dernières avancées de l’Intelligence artificielle Galaxy AI, basées sur Google Gemini, et vous permettront d’améliorer votre productivité et votre créativité.

Cette nouvelle série de Galaxy Z se caractérise par un design hors du commun. D’ailleurs, c’est la plus fine et la plus légère jamais conçue par Samsung. Ce design parfaitement symétrique offre une finition esthétique élégante. Un nouveau rapport d’écran de couverture sur le Galaxy Z Fold6 vous procure une expérience de visualisation de type barre plus naturelle. Mieux, la structure à charnière à double rail est encore soutenue par un bord de pliage renforcé, répartissant mieux le choc des impacts externes.

Des couches améliorées sur l’écran principal permettent de parfaire le pli tout en préservant la résistance. La présence de l’Armor Aluminium amélioré et du Corning Gorilla Glass Victus dans cette dernière version de la Galaxy Z lui permet d’être la plus durable à ce jour.

Esthétiquement séduisants, les Galaxy Z Fold6 et Flip6 sont tout aussi puissants, car équipés de la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3, le processeur mobile Snapdragon le plus avancé à ce jour, combinant des performances CPU, GPU et NPU de premier ordre. Ce processeur est optimisé pour le traitement IA et offre des graphismes améliorés ainsi qu’une performance globale accrue.

Et ce n’est pas tout! Ces deux appareils sont également dotés d’un système de refroidissement amélioré qui maximise les performances, notamment une chambre à vapeur plus grande sur le Galaxy Z Fold6 et, pour la première fois, une chambre à vapeur sur le Galaxy Z Flip6.

Le Galaxy Z Fold6: productivité sur grand écran améliorée par l’IA

En regardant de plus près chacun de ces smartphones de dernière génération, on découvre une multitude de nouvelles fonctionnalités. Intéressons-nous d’abord au Galaxy Z Fold6, qui propose une gamme de fonctionnalités et d’outils alimentés par l’IA, maximisant ainsi le grand écran et améliorant considérablement la productivité.

La Note Assist sur Samsung Notes offre des traductions, des résumés et une mise en forme automatique pour des notes de réunion simples et faciles. Une nouvelle fonction de transcription intégrée permet la transcription, la traduction et le résumé des enregistrements vocaux directement dans Notes.

Plus de soucis aussi pour la traduction des textes des fichiers PDF, qui, désormais, peuvent être traduits et superposés parfaitement grâce à la fonction de superposition de PDF dans Notes, qui prend même en charge le texte dans les images et les graphiques.

Mieux, une nouvelle fonctionnalité Composer du clavier Samsung Keyboard génère du texte suggéré sur la base de mots-clés simples pour les e-mails et les applications de médias sociaux pris en charge. Pour les médias sociaux en particulier, le Composer crée un texte qui reflète votre ton en analysant les publications précédentes.

Traductions optimales et une expérience de jeu améliorée

Pour les passionnés d’art, la nouvelle fonction Sketch to Image vous permet de créer des œuvres d’art plus sophistiquées en générant des options d’image lorsque vous esquissez simplement ou dessinez sur les photos dans Gallery ou l’écran Note.

Fini les barrières linguistiques qui obstruent souvent les échanges. L’outil Interpreter permet aux interlocuteurs de visualiser facilement les traductions sur les écrans principaux et de couverture pour des interactions plus naturelles. De plus, il offre également une traduction à sens unique, vous permettant de comprendre facilement lorsque vous écoutez lors de conférences ou de tout autre type de présentation.

Last but not least, le Galaxy Z Fold6 joint l’utile à l’agréable en offrant une expérience de jeu améliorée, grâce à son puissant chipset et une chambre à vapeur 1,6 fois plus grande, qui facilitera la dissipation thermique, pour pouvoir jouer plus longtemps, tout en maintenant les performances. Aussi, des graphismes vifs et réalistes sont pris en charge par le Ray Tracing et prennent vie sur un écran de 7,6 pouces qui offre un affichage plus lumineux jusqu’à 2.600 nits pour offrir un jeu plus immersif.

Galaxy Z Flip6, des expériences uniques et personnalisées pour vous

Chez le Galaxy Z Flip6, l’innovation n’est pas un vain mot. Lors de vos déplacements, répondez tranquillement aux SMS avec des réponses suggérées qui analysent vos derniers messages pour proposer une réponse personnalisée, grâce à la magie du Super AMOLED FlexWindow 18 de 3,4 pouces.

L’appareil se distingue également par ses fonctionnalités qui vous permettent de personnaliser votre smartphone. On peut citer par exemple l’outil Photo Ambient, alimenté par IA, capable de changer un fond d’écran en temps réel en fonction de l’heure et de la météo. Avec son nouveau zoom automatique, FlexCam vous recommande le meilleur cadrage pour votre photo en détectant le sujet et en zoomant avant de faire les ajustements nécessaires.

Pas de soucis à se faire sur la durée de vie de votre batterie! Vous pouvez continuer à utiliser toutes ces fonctionnalités créatives et personnalisables dans votre appareil, grâce à une autonomie prolongée rendue possible par l’optimisation matérielle et logicielle.

Outre leur silhouette esthétique, leur puissance et leur résistance, Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 sont également bien sécurisés par Samsung Knox, la plateforme de sécurité multicouche de qualité défense de Samsung Galaxy, conçue pour protéger les informations critiques et protéger contre les vulnérabilités avec du matériel de bout en bout, une détection des menaces en temps réel et une protection collaborative.

Ces smartphones ont aussi été conçus de manière écologique, avec l’utilisation de l’or et du cuivre recyclés, pour la première fois, dans la fabrication de leurs composants, notamment certains modules de caméra.

Nouvelle série Galaxy Buds3, une nouvelle expérience de communication

L’autre grande innovation dévoilée par Samsung lors de la grande conférence Galaxy Unpacked, c’est sa nouvelle série Galaxy Buds3 qui propose une nouvelle expérience de communication. Plus besoin d’un traducteur si vous assistez à un cours dans une langue étrangère. Il vous suffit juste d’activer Interpreter en mode d’écoute sur Galaxy Z Fold6 ou Flip6 avec la série Galaxy Buds3 connectée à vos oreilles. Résultat: le cours sera traduit directement via vos Galaxy Buds, et facilitera votre apprentissage.

En prononçant simplement deux mots via la commande vocale, vous pouvez aussi contrôler des fonctions telles que la lecture ou la mise en pause, la suppression active du bruit ou le mode ambiant. Le son peut également être optimisé de manière intelligente, quel que soit le mode de port de vos Galaxy Buds. Les microphones de la série Buds3 analysent aussi le son interne et externe en temps réel pour améliorer la qualité du son et l’annulation active du bruit grâce à Adaptive EQ et Adaptive ANC.

Une disponibilité générale à partir du 7 août

Ces accessoires sont une aubaine pour les mélomanes. Si vous écoutez de la musique, vos Galaxy Buds3 Pro collecteront et identifieront constamment les sons environnants et ajusteront automatiquement le niveau optimal de bruit et de son sans réglage manuel grâce à Adaptive Noise Control, Siren Detect et Voice Detect, pour améliorer votre confort d’écoute.

Les Galaxy Z Fold6, Z Flip6 et la série Galaxy Buds3 seront disponibles en précommande depuis le 11 juillet, avec une disponibilité générale à partir du 7 août. Le Galaxy Z Fold6 est disponible en Shadow Silver, Pink et Navy, tandis que le Galaxy Z Flip6 est également disponible en Shadow Silver, Yellow, Blue et Mint, vous permettant de choisir la couleur qui convient le mieux à votre style. La série Galaxy Buds3 offre un design ultra-sleek, moderne et confortable, disponible en deux couleurs, Silver et White.

Pour toute précommande effectuée entre le 11 juillet et le 4 août 2024, Samsung offre des accessoires exclusifs comme l’étui Slim S-Pen et un chargeur sans fil pour le Galaxy Z Fold6, ainsi que l’étui Flipsuit et un chargeur sans fil pour le Galaxy Z Flip6. De plus, le service Samsung Care+ propose des protections spéciales pour les nouveaux appareils à des tarifs préférentiels.

Samsung propose également des offres de crédit avantageuses pour ses nouveaux Galaxy Z Fold6 et Z Flip6. Les clients peuvent bénéficier d’un crédit gratuit sur 24 mois pour le Galaxy Z Flip6, avec des mensualités à partir de 603,75 dirhams. Pour le Galaxy Z Fold6, ils peuvent profiter d’un crédit gratuit sur 24 mois, avec des mensualités à partir de 999,58 dirhams.