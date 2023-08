Samsung Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5: une expérience unique à la pointe de la technologie

Samsung repousse une nouvelle fois les limites de l’innovation avec sa cinquième génération de smartphones pliables. Lancés le 26 juillet dernier, le Galaxy Z Flip5 et le Galaxy Z Fold5 ont été soigneusement conçus pour répondre aux attentes des férus de la technologie.

Galaxy Z Fold5: la puissance d’un PC dans votre poche

Un grand écran pour un véritable cinéma mobile, une puissance exceptionnelle pour jouer ou travailler en configuration multi-écrans en plus d’un appareil photo de qualité professionnelle, le tout plié dans vos mains, c’est le tout dernier Galaxy Z Fold5.

L’écran principal de 7,6 pouces a été réinventé pour offrir une expérience de jeu et de visionnement ultra immersive et une productivité comparable à celle d’un PC, le tout sur un appareil de la taille d’une tablette. Vous aurez l’impression d’être au cœur de l’action, avec le Galaxy Z Fold5 qui émet jusqu’à 1750 nits de luminosité.

Ce smartphone dernière génération offre des performances exceptionnelles avec une double batterie de 4.400 mA. Equipé d’un processeur avancé, il ajuste efficacement la consommation d’énergie selon vos habitudes et vos besoins pour une autonomie inédite qui permet d’écouter jusqu’à 73heures et de visionner jusqu’à 21heure.

Un smartphone gamer

Si vous êtes un pro du gaming, frayez-vous un chemin vers la victoire avec le matériel et le logiciel améliorés de Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. Ce processeur haute performance vous offre un gaming exceptionnel.

Aussi, le Galaxy Z Fold5 offre l’expérience multitâche la plus avancée sur un smartphone Samsung Galaxy, qui vous permet de conserver trois fenêtres sur un seul écran, pour visionner, découvrir, naviguer et jouer plus. La barre des tâches peut contenir jusqu’à 12 applications à la fois (dont les 4 les plus récemment utilisées). Ainsi, vos applications préférées sont toujours à portée de main.

Le S Pen Fold Edition, introduit dans la troisième génération de Fold en 2021, a également été perfectionné pour offrir une expérience graphique supérieure sur le Galaxy Z Fold5. Ces fonctionnalités et outils se combinent pour offrir une productivité puissante sur un grand écran et permettre aux utilisateurs d’accomplir des tâches importantes où qu’ils se trouvent.

Des appareils photo d’exception

L’objectif 50 MP de la caméra du Galaxy Fold5 a été amélioré. Ce système d’appareil photo avancé avec un facteur de forme unique doté de deux écrans étendus vous permet de configurer votre téléphone comme un studio mobile avec la fonction Space Zoom 30x. Vous pouvez ainsi photographier, rephotographier, zoomer et retoucher avec un tout nouveau niveau de liberté créative.

Le Dual Preview permet également à votre sujet de garder le contrôle. Dépliez le Galaxy Z Fold5 pour montrer à votre sujet exactement ce que vous voyez dans l’aperçu. Il peut ainsi ajuster sa pose ou se coiffer pour être à son avantage. Les photos de nuit sont prises avec une haute résolution pour des clichés époustouflants en faible luminosité qui capturent chaque moment avec couleur et clarté.

Le Galaxy Z Fold5 est renforcé par un cadre en aluminium robuste pour protéger le téléphone contre les dommages. La nouvelle charnière à double rail gagne également en résistance, en durabilité et en élégance, avec une résistance à l’eau de qualité supérieure.

Le Galaxy Z Flip5 plus compact que jamais

Une Flex Window brillante de 3,4 pouces que vous pouvez personnaliser, un appareil photo pour prendre des selfies sous des angles audacieux en plus d’une batterie qui tient le rythme, le nouveau Galaxy Z Flip est l’accessoire idéal pour votre quotidien. Plus compact que jamais, il se replie pour tenir aussi facilement dans votre poche que dans vos mains, avec une palette de couleurs futuristes inspirées du monde naturel (Menthe, Graphite, Crème et Lavande).

Avec son design et son facteur de forme inégalés, le Galaxy Z Flip5 offre également l’expérience d’appareil photo la plus polyvalente sur un smartphone Samsung Galaxy. Les utilisateurs peuvent prendre des selfies de haute qualité avec l’appareil photo arrière grâce à la Flex Window plus large. Quant à la fonction FlexCam, elle leur permet de prendre de superbes photos en mains libres, sous des angles créatifs.

L’objectif grand-angle du Galaxy Z Flip5 permet également d’inclure plus de scène dans le cadre. Le dépliage est facultatif: il suffit de faire glisser l’icône Appareil photo dans la Flex Window et de commencer l’enregistrement avec FlexCam. Et avec le mode Nightography, vous pouvez prendre de superbes vidéos en 4K à 60 images/s, même à la tombée de la nuit.

Une flexibilité d’usage au quotidien

Refermé, le Galaxy Z Flip5 offre plus de praticité que jamais. Depuis la fenêtre Flex, il est possible d’accéder rapidement et facilement à des informations utiles. Grâce aux widgets, les utilisateurs peuvent consulter la météo, contrôler la lecture musicale et écouter leur musique préférée avec le Media Controller, ou se tenir au courant des dernières mises à jour de la bourse mondiale avec le widget Google Finance.

Il suffit d’afficher tous les widgets d’un seul coup d’œil et de passer de l’un à l’autre instantanément en pinçant l’écran pour activer l’affichage multi-widgets. Il est également facile de consulter les notifications et d’accéder aux réglages rapides pour le Wi-Fi ou le Bluetooth. Sans jamais ouvrir l’appareil, il suffit de parcourir l’historique des appels pour retrouver les appels manqués et de répondre aux SMS en déplacement grâce à la fonction Quick Reply, avec un clavier Qwerty complet et la visibilité de l’historique des conversations.

Une grande autonomie de batterie

La batterie du Galaxy Z Flip5 tient toute la journée. Alliée à un processeur puissant, cette batterie de 3.700 mAh est encore plus efficace et vous permet de continuer vos séries ou votre session de jeu jusqu’à tard dans la nuit, avec un mode faible consommation pour tenir encore plus longtemps.

Le Galaxy Z Flip5 intègre également le processeur le plus puissant sur les Galaxy foldables à ce jour. La nouvelle Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy offre un niveau de puissance exceptionnel, un graphisme plus fluide, une IA plus rapide et des performances de batterie améliorées.

Le Galaxy Z Flip5 est un appareil robuste. Grâce à la prise en charge supplémentaire de Samsung Care Pack, vous pouvez l’emporter partout sans vous soucier des chutes qui pourraient se produire en cours de route, grâce à une protection Armor Aluminum robuste, un nouveau design durable à double rail des charnières et une grande résistance à l’eau.