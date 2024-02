Nouveaux smartphones Samsung Galaxy S24: immersion dans une nouvelle ère de l’IA mobile

Avec les Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ et Galaxy S24 de la série Galaxy S de Samsung, entrez dans le nouvel univers de la communication qui changera votre perception du monde et affinera vos recherches, grâce à l’intelligence artificielle qui rend chaque expérience encore plus attrayante.

Le Galaxy AI de Samsung vous facilite la vie à travers ses multiples fonctionnalités qui réinventent les codes de la communication. Galaxy S24 brise les barrières linguistiques pour fluidifier les échanges avec n’importe quel interlocuteur du village planétaire, partout, tout le temps.

Pour les appels téléphoniques, Live Translate offre des traductions bidirectionnelles en temps réel de la voix et du texte pour les appels téléphoniques au sein de l’application native. Mieux, l’IA embarquée garantit la confidentialité totale des conversations.

Des outils innovants pour rendre les expériences quotidiennes épiques

L’outil Interpreter, les conversations en direct peuvent être instantanément traduites dans une vue écran partagé afin que les personnes en face puissent lire une transcription textuelle de ce que l’interlocuteur a dit. Une fonctionnalité disponible même sans données cellulaires ni Wi-Fi.

Pour les passionnés de messages bien soignés, Chat Assist vous aide à perfectionner vos conversations pour affiner les discussions avec vos collègues ou sur les réseaux sociaux. Qui plus est, l’IA intégrée au clavier Samsung peut également traduire en temps réel des messages dans 13 langues.

Même au volant, Galaxy AI vous accompagne tout au long de votre voyage. L’application Android Auto résumera automatiquement vos messages entrants et vous suggérera même des réponses et des actions pertinentes, comme par exemple, envoyer à quelqu’un votre heure d’arrivée, afin que vous puissiez rester connecté tout en restant concentré sur la route.

Une communication et des recherches perfectionnées

Les enregistrements vocaux? Transcript Assist s’en charge. S’appuyant sur l’IA et la technologie de reconnaissance vocale, l’application transcrit, résume et traduit les enregistrements, même lorsqu’il y a plusieurs intervenants.

L’organisation des tâches dans Samsung Notes pourrait souvent sembler fastidieuse pour certains utilisateurs. Avec Note Assist, cela devient un jeu d’enfant, grâce à des résumés générés par l’IA, la création de modèles qui simplifient les notes avec des formats préétablis, et la conception de couvertures pour rendre les notes faciles à repérer avec un bref aperçu.

Le Galaxy S24 est le premier téléphone à présenter la fonction Circle to Search, intuitive et basée sur des gestes, rendant la recherche sur Google plus fluide. Galaxy s’est allié au géant californien pour offrir aux utilisateurs cet outil exceptionnel et leur permettre de découvrir de nouvelles facettes de la recherche. Mieux, il suffit de maintenir enfoncé le bouton d’accueil de Galaxy S24 pour encercler, mettre en surbrillance, griffonner ou toucher n’importe où sur l’écran de votre smartphone pour obtenir des résultats de recherche utiles et de haute qualité.

Et en fonction de l’emplacement de l’utilisateur, des aperçus générés par l’IA, pour certaines recherches, peuvent fournir une mise en contexte et des informations utiles dénichées du web. Les utilisateurs peuvent également poser des questions plus complexes et nuancées.

Des images transformées, la liberté créative maximisée

Les passionnés de belles images sont également servis grâce à ProVisual de la série Galaxy S24 et sa panoplie d’outils alimentés par l’IA, qui transforment les capacités de capture d’image et maximisent la liberté créative à chaque étape; de la préparation d’une photo au partage sur les réseaux sociaux. Et ce n’est pas tout ! L’outil Nightography, doté de capacités améliorées, offre un éclat brillant aux photos et vidéos prises avec le Galaxy S24 dans des environnements à faible luminosité, même en mode zoom.

La nouvelle série Galaxy S24 sera disponible auprès des partenaires agréés et sur samsung.com. Jusqu’au 14 février 2024, suite à la précommande d’un Galaxy S24 ou Galaxy S24+, les clients pourront bénéficier d’un double stockage et d’un chargeur sans fil, ainsi que d’un étui Standing Grip additionnel pour le Galaxy S24 Ultra.