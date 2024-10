Timeleft, un service d’organisation de dîners entre inconnus, cartonne au Maroc

Après s’être imposé aux États-Unis, en France, au Brésil ou encore en Australie, le service de rencontre Timeleft s’attaque au marché nord-africain, en commençant par le Maroc. À travers une application mobile et un site Internet, cette start-up française propose une formule -payante- pour le moins originale: rassembler chaque mercredi six inconnus autour d’un dîner, dans la perspective de créer «de nouvelles amitiés ou des relations amoureuses, voire des opportunités business».

Né au Portugal, en mai 2023, Timeleft compte aujourd’hui plus de 800.000 utilisateurs dans le monde, et s’enorgueillit de participer à «remodeler les interactions sociales dans les grandes villes». Comment? En remplaçant les écrans et les échanges virtuels sur le téléphone par des rencontres réelles et des interactions spontanées, le tout autour d’un bon repas.

Des tarifs allant de 85 à 499 dirhams

Depuis juillet 2024, les résidents de Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger ont eux aussi la possibilité d’élargir le cercle de leurs connaissances à travers ce service. Les utilisateurs ont le choix entre deux options: le ticket unique, à 85 dirhams, ou des abonnements d’un à six mois, à des tarifs variant de 149 à 499 dirhams.

D’après l’entreprise, au Maroc, près de 15.000 personnes se sont inscrites sur l’application depuis son lancement, et plus d’un millier ont déjà participé à un dîner. «Nous avons des participants de 18 à 70 ans. Chaque mercredi, plus de 100 personnes se retrouvent pour dîner et échanger. Certaines personnes viennent même toutes les semaines ! Cela montre que beaucoup de gens ont besoin de rencontrer de nouvelles personnes», s’enthousiasme Soukaina Lebbar, directrice de la région Afrique du Nord chez Timeleft.

Créer des relations durables dans un cadre convivial

«Honnêtement, c’est une expérience merveilleuse. J’ai même fait la connaissance d’une personne qui est devenue une amie proche lors d’un dîner Timeleft. Aujourd’hui, on ne se lâche plus!», assure Zineb, «timelefteuse» de 35 ans qui utilise l’application quasiment tous les mercredis. Youssef, jeune homme de 29 ans, loue quant à lui la pertinence du processus de mise en relation: «L’algorithme est étonnamment juste. Le groupe était adéquat pour moi, et j’ai passé un très bon moment. Je réessayerai certainement!»

Ces dîners constituent une plateforme pour créer des relations durables dans un cadre convivial et détendu. D’ailleurs, lors du dîner, les utilisateurs sont invités à briser la glace à travers une série de questions destinées à lancer et animer les échanges. «L’esprit chaleureux, convivial et bienveillant du peuple marocain se fait ressentir à chaque dîner. Je suis fière de participer à la création de cette grande famille Timeleft au Maroc», conclut Soukaina Lebbar.