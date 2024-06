Industrie minière. Innovation, recherche, IA, accélération digitale, industrie 4.0... Les temps forts du Reminex Day

La troisième édition du Reminex Day, tenue le 28 juin 2024 à la Managem Academy à Marrakech, a mis en avant l’importance de la transformation digitale pour l’industrie minière. Avec la participation de leaders internationaux et un focus sur l’Intelligence artificielle, l’événement a souligné les avancées et les défis de ce secteur en pleine évolution.

Cet événement, désormais incontournable, organisé par Reminex, un pilier de l’industrie avec 40 ans d’expérience, est une vitrine de l’expertise et de l’innovation dans le secteur minier. Tout au long de cette journée, l’accent a été mis sur l’innovation et l’excellence par le digital dans l’industrie minière. L’occasion de mettre en avant comment la transformation digitale accompagne l’efficacité des opérations et appréhende les défis futurs dans un monde qui devient de plus en plus complexe.

Le coup d’envoi a été donné par Naoual Zine, directrice générale de Reminex-Managem, qui a modéré le panel d’ouverture. Soulignant l’importance de l’innovation et de l’excellence par le digital dans l’industrie minière, elle a relevé que «la transformation digitale est une clé essentielle pour repousser les limites de l’innovation et permettre une utilisation responsable et durable de nos ressources minérales, financières et humaines. Nous visons à créer un impact positif non seulement dans notre industrie, mais aussi dans l’écosystème plus large où nous opérons».

Lors de ce panel d’ouverture, les discussions ont porté sur plusieurs questions cruciales, telles que les défis auxquels sont confrontés les acteurs miniers dans le monde et comment le digital et l’IA peuvent y apporter des réponses tangibles. D’autres thématiques ont été également abordées. Il s’agit notamment des tendances d’innovation dans le secteur, l’état actuel de la transformation digitale dans le secteur minier, les challenges pour accélérer cette transformation, les atouts de l’Afrique pour être leader dans cette course à la digitalisation, et comment la chaîne logistique digitalisée peut soutenir le secteur minier dans un contexte de transformation industrielle et de transition énergétique au Maroc.

Lors de la troisième édition du REMINEX Day, tenue le 28 juin 2024 à la Managem Academy à Marrakech.

Grâce à la participation d’intervenants internationaux de haut calibre provenant de plusieurs entreprises, telles qu’Eramet (France), Polytech (Belgique), Metso (Finlande), JCHx et Dimine (Chine), BCG, Tanger Med Engineering et ABA Capital (Maroc), l’événement a présenté des perspectives globales sur l’avenir de l’industrie minière.

Après avoir évoqué des perspectives internationales qui dessinent le futur de l’industrie, l’attention s’est portée naturellement sur les implications pratiques de ces idées. C’est dans ce cadre que Anas Laabi, Partner chez BCG, a noté que «le digital doit avant tout servir à valoriser et renforcer les compétences humaines, essentielles pour assurer une croissance durable et éthique dans notre industrie».

Lire aussi : Mine de cuivre de Tizert, usine de sulfate de cobalt, intégration dans la filière des gigafactories… voici les projets stratégiques de Managem à partir de 2025

Lhou Maacha, directeur exécutif exploration du groupe Managem, a, de son côté, précisé que les avancées technologiques dans l’industrie minière ont parfois suivi celles de l’industrie militaire, notamment en ce qui concerne l’adoption de technologies telles que la géolocalisation, les drones, les technologies de communication avancées, et même des innovations en matière de sécurité et de surveillance.

Enrichissant cette exploration des applications concrètes du digital dans le secteur, les participants ont ensuite eu l’opportunité de plonger plus profondément dans des thématiques spécialisées lors de sessions dédiées. Ces sessions, comme celle animée par Mohamed Ben Ouda de ABA Technology sur «Mine X.0: au-delà du dadaïsme et de l’Intelligence artificielle», et celle présentée par Ludovic Donati d’ERAMET sur «L’accélération digitale de l’industrie 4.0», ont permis d’examiner comment ces technologies émergentes continuent de transformer le paysage de l’industrie minière.

Un des temps forts de l’événement fut la présentation par la société chinoise Dimine de ses technologies avancées pour l’industrie minière. Ces technologies, centrées sur l’automatisation et l’optimisation des opérations, ont été illustrées par des études de cas de projets internationaux, mettant en avant l’efficacité et la durabilité accrues grâce à ces innovations.

Ce que vaut la «Smart Connected Mine»

Les participants ont également eu l’occasion de découvrir des études de cas pratiques et des projets innovants, comme la «Smart Connected Mine» présentée par le consortium R&D composé de Reminex, Mascir, UCA, ENSIAS et ENSMR, qui illustre comment l’Intelligence artificielle est déployée tout au long de la chaîne de valeur minière pour améliorer la performance et la durabilité.

Un élément central de la stratégie de Reminex est son engagement actif avec le secteur académique sur des thématiques essentielles à l’industrie minière. Pour cela, Reminex a formé des alliances stratégiques avec des universités et des centres de recherche, dynamisant l’innovation et la création de solutions pragmatiques pour répondre aux défis sectoriels. Le projet Mine intelligente connectée (MIC), dans le cadre du programme Khawarizmi, exemplifie parfaitement cette collaboration. Ce projet ambitionne d’intégrer l’Intelligence artificielle dans le secteur minier, de la conception d’algorithmes à l’implémentation de Proof of Concept (POC) sur site.

Ces collaborations ont facilité le développement de solutions innovantes et la formation de talents aptes à apporter une contribution significative à l’industrie. En impliquant des universitaires dans des projets appliqués, Reminex, une filiale du Groupe Managem, établit un lien direct entre la recherche académique et les exigences pratiques de l’industrie, garantissant ainsi un passage efficace des innovations du laboratoire aux applications sur le terrain.

Comment Reminex cherche à fusionner la recherche académique et l’innovation industrielle

Mettant en lumière l’impact significatif du projet Mine intelligente connectée du programme Khawarizmi, Intissar Benzakour, directrice scientifique de Reminex, a noté que ce dispositif représente une avancée significative dans l’application de l’Intelligence artificielle à l’industrie minière: «Nous sommes fiers des progrès accomplis jusqu’à présent, notamment dans la création d’algorithmes et de modèles data-driven qui promettent de transformer nos opérations. Ce projet illustre l’engagement de Reminex à fusionner la recherche académique et l’innovation industrielle pour façonner un avenir durable et technologiquement avancé pour Managem et ses filiales.»

Le succès de ce Reminex Day 2024 témoigne de l’engagement continu de Reminex et de sa société mère Managem à promouvoir l’innovation et l’excellence par le digital dans l’industrie minière, contribuant ainsi à la compétitivité et à la durabilité de l’écosystème industriel marocain.