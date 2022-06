© Copyright : DR

Sidi Ali, marque emblématique d’eau minérale naturelle depuis 1978, célèbre la beauté du Maroc et le talent de jeunes artistes marocains en lançant une édition limitée de neuf bouteilles, intitulée «Bled El Fen».

«Bled El Fen» est une ode au patrimoine du Maroc et à son vivier de talents. Pour concevoir cette gamme, six jeunes artistes de la scène contemporaine marocaine ont puisé dans la diversité naturelle et culturelle de notre pays. Tafoughalt, Chefchaouen, Assilah, Jbel Hebri, Aguelmam Azegza, Ksar Aït Benhaddou, Essaouira, Legzira, et Dakhla sont les 9 escales qu’ils ont choisi de mettre à l’honneur. C’est ce que rapporte un communiqué de la marque.

Ces six jeunes femmes et hommes, provenant d’horizons et d’univers artistiques différents (illustration, conception 3D, graffiti, dessin, collage ou montage), ont fait de la bouteille 33 cl leur canevas. Curiosité, fascination, passion ou nostalgie ont animé les artistes qui ont pu librement poser leur regard créatif sur un paysage cher à leur cœur, et source personnelle d’inspiration.

«Sidi Ali est une marque marocaine qui porte dans son ADN la valeur de citoyenneté, à travers ses engagements solidaires et associatifs, notamment dans les domaines de l’éducation et du sport. Aujourd’hui, c’est en promotrice de jeunes talents artistiques marocains que Sidi Ali choisit de rendre hommage à notre pays», déclare Salma Hamdouch, directrice marketing et communication des Eaux Minérales d’Oulmès.

L’édition limitée Sidi Ali «Bled El Fen» signe ainsi la volonté de la marque d’offrir à des artistes une plateforme d’expression originale. Elle est également une invitation artistique lancée aux Marocains, toutes générations confondues, à redécouvrir leur patrimoine et ses merveilles, encourager le tourisme et l’artisanat locaux, tout en restant hydratés.

Les 9 bouteilles collector de l’édition limitée «Bled El Fen» sont disponibles dans les différents points de vente depuis mai 2022.