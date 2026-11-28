SIB 2026: avec Elegancia, Fibrociment réinvente l’habillage des façades en misant sur le Made in Morocco
VidéoÀ l’occasion du Salon international du bâtiment (SIB 2026), Fibrociment, filiale du groupe Ynna Holding, dévoile Elegancia, une nouvelle marque de revêtements de façades alliant innovation architecturale, patrimoine arabo-andalou et ambition environnementale. Mohamed Mrini, directeur général de l’entreprise, revient sur cette offre 100% marocaine qui ambitionne de se substituer aux produits importés et de favoriser la création d’emplois locaux.