Nouvelle Audi A3: l’élégance réinventée

Les nouvelles Audi A3 Sportback et Berline vont révolutionner l’expérience de la conduite au Maroc. Ces deux bijoux de la marque aux anneaux, dotés de nouveaux matériaux et disposant de fonctionnalités intelligentes, placent la barre très haut pour satisfaire les passionnés de conduite innovante.

Un design qui combine élégance et sportivité

La nouvelle Audi A3 se distingue d’abord par son esthétique soignée qui la place au-dessous de la concurrence. À l’avant, la calandre Singleframe hexagonale, avec sa nouvelle structure nettement aplatie et élargie, séduit par sa silhouette raffinée et sa technologie de pointe. Ses grandes prises d’air latérales angulaires symbolisent clairement le caractère sportif du modèle compact. Son remarquable aileron avant confère à l’Audi A3 l’impression d’être plus basse.

Son arrière, qui allie sportivité et souplesse, se caractérise par son nouveau bouclier et un diffuseur spécifique. Son design, partiellement inspiré des modèles RS, accentue l’élégance de sa finition extérieure S line.

Que dire de ses nouvelles teintes métallisées expressives vert district et rouge progressif qui rajoutent une nouvelle couche à son dynamisme, particulièrement les nouvelles options incluant pour la première fois une teinte Audi Exclusive mate gris Daytona.

Un intérieur plus raffiné

L’intérieur de ces deux bijoux a également été considérablement relooké, à travers plusieurs innovations majeures visant à améliorer leur aspect progressif et technique. Du design du levier de vitesses et des bouches d’aération aux nouvelles incrustations décoratives en option en passant par les nouveaux éclairages intérieurs.

La dotation de série a été considérablement élargie. En plus du volant en cuir à trois branches multifonctions plus, l’équipement de série comprend la climatisation automatique, la phone box et l’accoudoir central avant.

Le nouveau design des grilles d’aération, dont la surface extérieure est chromée, fait paraître plus minces les bouches d’aération du système de climatisation, soulignant ainsi la largeur de l’habitacle. La console centrale a été redessinée et bénéficie d’un nouvel effet de finition. Les poignées de porte intérieures présentent également une nouvelle finition. En plus des porte-gobelets pratiques, la console centrale est également équipée de série d’un accoudoir réglable en longueur et en inclinaison.

L’Audi A3 propose également, en option, un éclairage intérieur qui met en valeur les portières et l’espace pour les pieds, des éléments d’éclairage supplémentaires et un éclairage de contour du MMI et des seuils de porte. L’éclairage de contour fait aussi le tour de la console centrale et les porte-gobelets de série sont éclairés. Toujours en option, l’intérieur des portes avant peut être largement éclairé pour rendre encore le design plus captivant.

Pour renforcer le confort exceptionnel de ces nouveaux modèles, Audi offre un nouvel éclairage d’ambiance personnalisable, qui permet aux utilisateurs de sélectionner parmi 30 couleurs différentes. Mieux, ils peuvent même créer leur profil lumineux personnel monochrome ou bicolore pour plonger dans une atmosphère inouïe.

Une technologie de pointe

L’Audi A3 se caractérise également par sa technologie de pointe, notamment grâce au digital cockpit de 10,25 pouces en haute résolution, associé à un écran tactile de 10,1 pouces doté de la fonction touch responsive display. On y retrouve aussi un chargeur de smartphone par induction, deux ports de charge USB-C à l’avant et à l’arrière.

Aides à la conduite intelligente: systèmes d’assistance pour la ville et les longs trajets

La nouvelle Audi A3 dispose d’un niveau de sécurité élevé. Audi pre-sense front, l’évitement des collisions et l’aide au changement de direction, ainsi que le système d’alerte de franchissement de ligne offrent à l’utilisateur un haut niveau de sécurité sur la route. Le système gère l’accélération, le freinage et la direction à des vitesses allant jusqu’à 210 km/h, et aide également pour le changement de voie à des vitesses supérieures à 90 km/h sur autoroute.

En ville aussi, pas de panique. Le système d’aide au stationnement avec le système Park assist plus aide le conducteur à se garer et à sortir d’une place de parking en effectuant des manœuvres de direction ciblées.

Ces nombreuses qualités font de la nouvelle Audi A3 un compagnon idéal, pratique et élégant, pour tous vos déplacements. L’Audi A3 Sportback et l’Audi A3 Berline sont désormais disponibles dans tous les Showrooms Audi du Maroc à partir de 370.000 dirhams pour la A3 Sportback et 386.000 dirhams pour la A3 Berline.