Automobile: Audi Maroc dévoile trois nouveautés de la marque aux anneaux

Audi, numéro 1 du premium sur le marché automobile marocain, vient d’enrichir sa gamme avec trois nouveautés qui devraient participer à la consolidation de sa position de leader sur ce segment.

Il s’agit d’abord de l’Audi A1 Sportback, citadine chic qui fait son comeback dans les concessions après 5 ans d’absence. Elle revient sur le marché marocain dans sa nouvelle mouture, habillée d’un design encore plus dynamique et dotée de technologies de pointe et d’aptitudes routières de haut vol.

A1 Sportback, le comeback de la citadine chic

Côté design, la A1 Sportback révèle son caractère distinctif avec des lignes aussi dynamiques qu’élégantes et des détails raffinés tels que la calandre Single Frame et les phares Full LED. La finition «S Line» accentue son identité sportive, avec ses boucliers spécifiques, son becquet de toit, ses jantes alliage de 18 pouces et ses touches de noir laqué au niveau de la calandre, des rétroviseurs et du toit. Dans l’habitacle, l’Audi A1 Sportback propose un accastillage unique dans la catégorie des citadines premium. L’équipement de série comprend le tableau de bord numérique «Virtual Cockpit», un écran central de 10,1 pouces ou encore le système d’infodivertissement MMI compatible Apple Carplay et Android Auto, avec une installation Hi-Fi haut de gamme.

S’y ajoutent nombre d’équipements dignes des plus grandes Audi, comme la clé d’accès confort et de démarrage mains libres, la climatisation automatique bizone, la caméra de recul, les rétroviseurs à escamotage électrique, l’éclairage d’ambiance ou encore la sellerie cuir (sur la finition «Urban»).

Lire aussi : Audi Anfa: un nouveau showroom Audi ouvre ses portes au cœur de Casablanca

Sous le capot, l’Audi A1 abrite un 1.0 l TFSI essence, d’une puissance de 116 chevaux, associé à la boîte robotisée à double embrayage «S-Tronic» à 7 rapports. Grâce au système d’arrêt-démarrage automatique (ou Start & Stop) de dernière génération, une consommation modérée, annoncée à une moyenne de 5,7 l/100 km. La nouvelle Audi A1 Sportback est disponible avec une grille tarifaire débutant à 356.000 dirhams.

Audi Q7 hybride rechargeable: du confort et des watts

La deuxième nouveauté de la gamme Audi n’est autre que la version électrifiée de l’Audi Q7. Baptisée Q7 55 TFSI e Quattro, cette déclinaison hybride rechargeable du grand et luxueux SUV adopte une nouvelle motorisation et une nouvelle technologie de batterie. Au menu: un six cylindres 3.0 l essence à injection directe, qui reçoit le renfort d’un moteur électrique, pour une puissance maximale cumulée de 395 chevaux. Ce dernier est alimenté par une nouvelle batterie lithium-ion, offrant au Q7 une autonomie en mode tout électrique pouvant atteindre les 84 kilomètres. L’arrivée de cette nouvelle motorisation hybride rechargeable s’accompagne d’une mise à jour esthétique et technologique du grand SUV familial de la marque aux anneaux. On notera ainsi des faces avant et arrière revisitées, ainsi que l’apparition d’inédits phares HD Matrix LED à éclairage laser et aux signatures lumineuses personnalisables, et de feux arrière OLED avec quatre designs différents. Au chapitre des équipements, la liste, déjà bien fournie, s’étoffe davantage, notamment avec de nouveaux garnissages intérieurs, de nouvelles jantes (de 21 pouces) et d’une gamme élargie de systèmes d’aide à la conduite. S’y ajoute la présence, en série, d’une suspension pneumatique à gestion électronique et d’un amortissement adaptatif, offrant à la fois un meilleur confort et un comportement routier plus incisif. Le nouveau Audi Q7 55 TFSI e Quattro, doté d’une technologie hybride rechargeable, est lancé au Maroc à un prix démarrant à 1.200.000 dirhams, exonéré de la «taxe de luxe».

Audi Q8 hybride rechargeable: sportivité électrifiée

Fleuron de la famille Quattro et véritable star parmi les SUV coupés, l’Audi Q8 a également eu droit à une cure de jouvence. L’esthétique extérieure se voit actualisée avec une nouvelle calandre, de nouveaux boucliers avant et arrière et un inédit dispositif d’éclairage. À l’avant, ce dernier se compose de phares HD Matrix LED à éclairage laser en option, qui donnent au conducteur le choix entre quatre signatures lumineuses individuelles. À l’arrière, le nouveau Q8 se pare de feux OLED, qui possèdent également des graphismes personnalisables.

Lire aussi : Nouveaux Audi Q8 e-Tron & Q8 Sportback e-Tron: design perfectionné et autonomie améliorée

Mais la grande nouveauté sur le Q8 se niche sous le capot, avec le lancement d’une version hybride rechargeable. Le Q8 55 TFSI e Quattro s’équipe d’un six cylindres 3.0 litres essence de 340 chevaux, couplé à un moteur électrique pour une puissance cumulée de 395 chevaux. L’installation d’une nouvelle batterie lithium-ion à la capacité accrue se traduit par une autonomie en mode tout électrique pouvant aller jusqu’à 89 kilomètres.

Pour le reste, on retrouve toutes les qualités qui ont fait le succès du Q8: des lignes dynamiques particulièrement séduisantes, une habitabilité surprenante, un comportement routier de référence, une présentation intérieure valorisante et une dotation en équipements particulièrement riche.

Le nouveau Audi Q8 55 TFSI e Quattro, doté de la technologie hybride rechargeable, d’un design mis au goût du jour et d’un équipement luxueux, est disponible au Maroc à un prix démarrant à 1.280.000 dirhams, exempté de la «taxe de luxe».

La nouvelle Audi A1 Sportback TFSi.. Audi