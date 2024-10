Nouveau Skoda Kodiaq: un design imposant, un confort sans compromis

Équipé d’une motorisation 2.0L TDI et d’une boîte automatique à 7 rapports (BVA), ce modèle 4x4 offre puissance et réactivité sur tous types de terrains, que ce soit pour des aventures en off-road ou des trajets urbains, garantissant une conduite fluide et maîtrisée.

Le Kodiaq reflète parfaitement le nouveau style de Skoda, avec un extérieur plus grand aux lignes affirmées et un design audacieux. Son coffre spacieux atteint désormais 910 litres, soit 75 litres de plus que le modèle précédent. Avec son toit panoramique ouvrant, ses phares avant Matrix LED et ses jantes en alliage allant jusqu’à 19 pouces, il impose une présence puissante sur la route, tout en offrant une esthétique moderne et raffinée.

Dès la première finition, le nouveau Kodiaq est suréquipé, offrant un haut niveau de confort et de technologies pour une expérience de conduite exceptionnelle. Les équipements de série incluent des fonctionnalités avancées qui répondent à tous les besoins de ses utilisateurs, sans compromis.

Nouveau Škoda Kodiaq: un design imposant, un confort sans compromis. DR

À l’intérieur, l’habitacle a été épuré et modernisé, avec des sièges avant à réglage électrique et fonction mémoire, permettant une personnalisation totale de l’expérience de conduite. Le levier de vitesse a été repositionné pour se trouver plus proche du volant, optimisant ainsi l’ergonomie et le confort du conducteur.

Ce modèle intègre des solutions de pointe. Le système Kessy Full permet un accès et un démarrage sans clé, tandis que le SmartLink, avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, assure une connectivité fluide. Le Virtual Cockpit et l’écran tactile de 10 pouces offrent une maîtrise totale des informations essentielles.

En matière de sécurité, ce modèle est équipé des dernières innovations d’assistance à la conduite, tels que les caméras panoramiques 360°, le régulateur de vitesse adaptatif, et l’assistance au stationnement intelligente. Le Front Assist avec détection des piétons et cyclistes garantit une protection optimale.

Disponible à partir de 359.9000 DHS, le nouveau Kodiaq est le compagnon idéal pour ceux à la recherche d’un SUV spacieux, performant et à la pointe de l’innovation. Ce modèle incarne l’évolution de Skoda vers des solutions toujours plus en phase avec les exigences de leurs clients.