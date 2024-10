Automobile: le salon Auto Occasion à la rescousse d’un secteur dominé par l’informel

Le salon Auto Occasion creuse son sillon. Dédiée à l’automobile d’occasion, la troisième édition, qui se tient jusqu’au 15 octobre à Anfa Park à Casablanca, est organisée par le magazine Autonews, sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce. Un salon qui a pris de l’ampleur cette année en capitalisant sur le succès des éditions précédentes, a indiqué Fatima Zahra Ouriaghli, directrice de publication du magazine Autonews, dans une déclaration pour Le360 lors de l’inauguration de cette édition.

En effet, explique-t-elle, le salon occupe une superficie de 10.000 m2, soit le double par rapport à l’année dernière.

De même, ajoute-t-elle, une vingtaine d’exposants animent le salon cette année contre une quinzaine en 2023, parmi lesquels des acteurs majeurs de la vente de voitures d’occasion, des partenaires stratégiques du secteur automobile comme les sociétés de financement ou les accessoiristes automobiles.

Côté fréquentation, l’organisateur table sur 20.000 à 25.000 visiteurs cette année au lieu de 10.000 enregistrés lors de l’édition précédente. Un objectif réalisable au vu de l’important effort consenti en termes de communication, explique notre interlocutrice.

Ces visiteurs auront l’opportunité de découvrir une large gamme de véhicules d’occasion, aussi bien les citadines économiques que les SUV ou les berlines de luxe.

«Ce salon représente donc une véritable opportunité pour les acheteurs à la recherche de solutions économiques. Ils peuvent trouver un véhicule correspondant à leur budget, tout en bénéficiant de conseils et de services adaptés», souligne Autonews, qui indique que des tables rondes seront organisées tout au long du salon, offrant un espace de dialogue pour débattre des enjeux et des perspectives de développement du marché de l’occasion au Maroc.

De ce fait, le salon se propose également de contribuer à soutenir et à promouvoir le secteur de la voiture d’occasion. «Grâce à la qualité des exposants présents et à la variété des véhicules proposés, Auto Occasion 2024 ambitionne de consolider la dynamique que connaît le marché formel, en permettant à de plus en plus de personnes d’accéder à la mobilité à moindre coût», note l’organisateur.

Un marché en pleine expansion

En fait, affirme-t-il, le marché de l’automobile d’occasion continue de se développer à un rythme soutenu au Maroc, avec une demande croissante des consommateurs, comme en témoigne l’augmentation du nombre de transactions réalisées entre 2019 et 2023.

Durant cette période, précise-t-il, les ventes sont passées de 400.000 à 700.000 unités, soit une très forte progression de 75%, avec seulement 2% du volume d’affaires captés par les opérateurs structurés.

Ce qui montre, selon Fatima Zahra Ouriaghli, que ce marché se développe et se structure. Preuve en est qu’aujourd’hui, il y a au moins sept entreprises structurées spécialisées dans la vente de voitures d’occasion au Maroc, dont certaines sont adossées à des importateurs de voitures neuves et d’autres des structures autonomes, explique-t-elle.

Ces entreprises, souligne-t-elle, offrent des garanties de traçabilité du véhicule ou le service après-vente. Des avantages équivalents à ceux dont l’acheteur bénéficie quand il achète une voiture neuve.