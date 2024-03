Néo, traiteur avant-gardiste dévoile sa collection Ramadan 2024

Et pour faire de chaque ftour ou réception un véritable festin, la collection Ramadan 2024 de Néo s’accompagne du fameux service «traiteur to go». La démarche est simple: il suffit de passer commande par téléphone ou en ligne, puis de récupérer les mets en boutique, accompagnés des instructions de présentation. Ou, mieux encore, les plats déjà dressés, assortis de consignes de réchauffage.

Les classiques de Néo, with a twist

Fidèle à l’esprit Néo, le concept culinaire de la collection Ramadan 2024 s’incarne dans l’excellence d’une cuisine entièrement concoctée sur place avec des ingrédients de très haute qualité selon des protocoles de cuisson issus de la haute gastronomie.

En tête d’affiche, le sandwich premium, l’une des stars incontestées de la carte maison, du classique «Pastrami» au «Lobster roll» en passant par les «Tacos», ainsi que des nouveautés où les saveurs coréennes, vietnamiennes ou encore tunisiennes s’immiscent entre deux tranches de différents pains home made, offrant une explosion de goûts et de textures en bouche.

D’autres trésors culinaires attendent les connaisseurs comme les entrées, salades et autres plats signatures sublimés par l’utilisation de produits du terroir tels que l’huile d’argan ou le safran de Taliouine. Sans oublier le coin rôtisserie, où des viandes d’exception cuisinées à basse température, s’accompagnent de sauces aux saveurs du monde, fruit de la recherche approfondie et des expérimentations culinaires de Néo.

Le Maroc à l’honneur

Explorateur de saveurs et dénicheur de talents de l’univers food, Néo s’associe cette année avec quatre jeunes labels locaux fondés sous le signe du raffinement, du savoir-faire et de la qualité des produits, à travers des pop-ups et corners dédiés: Ulac Cuisine, Marché des Gourmets, Terra Mia Café et Chabi Chic.

Influenceuse libanaise installée au Maroc depuis plus d’une dizaine d’années et passionnée de cuisine, Lara Joher, alias Ulac (pour Une Libanaise à Casablanca), a récemment créé Ulac Cuisine suite aux demandes et aux encouragements de ses followers. Aujourd’hui, elle dévoile une carte pointue composée des traditionnels mezzés levantins, chauds (kebbés, sambousseks, falafels, sfihas...) ou froids (houmous, mtabbal, mhammara...), préparés quotidiennement et emballés sous vide, gage d’une conservation optimale. À découvrir aussi: la station chawarma, avec ses broches garnies de viande marinée, fondante et parfumée cuisson low and slow, fourrée dans un pain pita garni de crudités croquantes et de sauce tahina.

Pour donner du relief ou un caractère atypique aux plats de ramadan sans perdre trop de temps en préparation, le corner Marché des Gourmets propose une sélection de produits permettant de réussir la table en rajoutant quelques ingrédients ou en les réhydratant, des mets aux accents du monde. Parmi ces pépites: des bases de préparation et des sauces asiatiques, des pâtes italiennes et des pestos aux saveurs inédites, des produits ketto, tartufo, toute une gamme de riz (arborio, bomba, noir, parfumé...), sans oublier la poutargue signature.

Une sélection de thés, de tisanes, d’infusions et de cafés de luxe ainsi que de la fekkia ou des fruits déshydratés ajoutent une note de raffinement à la fin de chaque repas. Les becs sucrés pourront également assouvir leurs envies de gourmandise sans culpabiliser avec un pop-up dédié aux délices de Terra Mia Café, présentés pour la première fois dans la ville blanche. Les pâtisseries désucrées sont les spécialités de ce salon de thé installé au cœur du quartier Guéliz, à Marrakech.

Imaginés par le chef Daoud, passé chez Piège, Stohrer ou encore Grolet, ces classiques français revisités misent sur l’excellence et sont pochés à la main, sans moule, avec le minimum de sucre possible. Résultat: les éclairs, mille-feuilles, entremets, tartes et autres gâteaux de voyage retrouvent leur goût d’origine et sont d’une légèreté absolue pour une expérience unique de goûts, de sensations et d’émotions.

Enfin, parce que durant tout le mois de ramadan, l’heure est plus que jamais aux réjouissances, au plaisir de s’asseoir autour d’une table joliment dressée et décorée, Néo a sélectionné la collection de vaisselle artisanale créée par Chabi Chic pour éveiller les sens et éblouir sa famille ou ses convives dans une ambiance à la fois traditionnelle et design. Disponibles en plusieurs collections, tailles et coloris, ces assiettes, plats de service, tasses, bols, plateaux, services à café, à thé, tebsils, tajines... portent en eux une histoire et une promesse: faire plaisir, rassembler, transmettre le beau et susciter l’émotion.

Service traiteur by Néo: comme au restaurant, mais à la maison

Soucieuse de transmettre un savoir-faire culinaire et l’art de recevoir, la maison se démarque aussi -et surtout- par son offre traiteur avec chef à domicile ou encore de show-cooking, loin du modèle du traiteur traditionnel. Inédit au Maroc, ce service personnalisé dans sa globalité, de la gastronomie aux arts de la table, est un véritable moment de complicité et d’échange entre le chef et les invités. Dernière nouveauté en matière de show-cooking: la prestation privée en brasero au feu de bois, un barbecue revisité au design épuré et contemporain, qui rend chaque ftour ou diner singulier et étonnant. Viandes maturées, poissons sauvages et crustacés, légumes... ce véritable spectacle en extérieur épate, rassemble et émerveille les papilles, par sa cuisine minute et totalement maîtrisée autour de la flamme. Quant à la cuisson au feu de bois de qualité supérieure, elle permet d’apprécier une nourriture tendre, au goût inimitable.

Ainsi, quelle que soit la formule choisie, le service traiteur by Néo est la garantie d’un spectacle culinaire inédit, pour offrir à ses invités un moment de partage et une table de ramadan inoubliables.

Néo: 215, boulevard d’Anfa, Casablanca. Tél. : 06 62 36 63 23.