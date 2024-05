Le groupe Mfadel et Red Med Capital présentent SOHAUS, premier projet immobilier au Domaine d’Anfa

Le projet immobilier SOHAUS du groupe Mfadel et Red Med Capital au Domaine d'Anfa.

Ce développement très attendu est le premier projet résidentiel du Domaine d’Anfa, ce nouveau quartier prêt à transformer le paysage urbanistique de Casablanca avec ses infrastructures et commodités exceptionnelles conçues pour répondre à un mode de vie de qualité.

SOHAUS est idéalement situé à quelques minutes du Morocco Mall, offrant aux résidents une proximité à l’ensemble de commodités, services, lieux de divertissement et établissements scolaires tels que El Bilia et Léon l’Africain.

SOHAUS va enrichir l’offre haut de gamme à Casablanca en proposant un mélange harmonieux d’élégance, de confort et de service.

Profitant d’un site à la topographie naturelle exceptionnelle et du jeu de hauteur de ses bâtiments, SOHAUS profite d’une orientation maximisant la vue sur l’océan et la luminosité naturelle de ses appartements.

Lire aussi : Éco-cité Zenata: le groupe Mfadel lance la commercialisation de la deuxième tranche d’Ocean Park Zenata

SOHAUS est composé d’appartements de 2 à 5 chambres et propose des concepts résidentiels innovants s’adressant à une clientèle exigeante à la recherche d’un lieu de vie unique.

Le TOWNHAUS, véritable maison de ville en duplex ou Triplex, développé sur des étages entiers tirant parti de grands volumes et d’hauteur sous plafond vertigineuse, certain TOWNHAUS jouissant même de piscines et jardins privatifs.

Vue panoramique sur la côte

L’architecture de SOHAUS s’inspire des lignes épurées et des formes fluides de l’univers des yachts, accentuant mouvement et dynamisme à l’écriture de ses façades. Cette esthétique nautique se retrouve dans les courbes, mais aussi dans ses vastes terrasses permettant une vue panoramique sur la côte.

SOHAUS offre également aux résidents un éventail de commodités et de services exclusifs: un bâtiment de service innovant et dédié abrite un espace de coworking, une salle de fitness, une piscine sur le toit et un service de conciergerie permettant de répondre aux besoins des résidents.

Enfin, SOHAUS jouit d’une conception paysagère d’exception, constituer d’une végétation abondante et variée profitant d’une circulation aérienne exclusivement piétonne au sein de la résidence.

Idéalement situé au sein du Domaine d’Anfa

SOHAUS est idéalement situé au sein du Domaine d’Anfa, à quelques minutes du Morocco Mall, offrant aux résidents une proximité à un ensemble de commodités, de services et de divertissement, mais aussi d’établissements scolaires tels qu’Elbilia et Léon l’Africain.

La commercialisation officielle de SOHAUS a commencé le 10 mai 2024, le projet devant être achevé au premier trimestre 2027.

La présentation de SOHAUS lors de l’évènement de lancement a utilisé la technologie du dôme immersive, cette prouesse technique étant la plus grande réalisée en Afrique.