Immobilier, un secteur qui ne connaît pas la crise

Le marché immobilier a connu des évolutions importantes au cours du troisième trimestre 2023, marquant une nette amélioration par rapport à la période pré-Covid (2018-2019). C’est ce qu’indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mercredi 29 novembre. «Malgré une légère régression des transactions immobilières, les signaux indiquent une dynamique positive pour le secteur. Bien que le marché ait connu des fluctuations, le consensus général est à l’optimisme», lit-on.

Citée par le quotidien, Zineb Bouayad, directrice générale de Mubawab, souligne que les prix restent relativement stables par rapport à l’année précédente. Pour elle, «le marché de seconde main se présente comme une option attrayante, avec des prix plus stables malgré l’inflation, et une augmentation notable des transactions par rapport à la période pré-Covid».

Globalement, le marché de l’ancien semble résilient, tirant profit de la stabilité des prix, dans un contexte inflationniste, et de l’optimisme des acquéreurs en attente de l’opérationnalisation des aides au logement qui seront effectives à partir de janvier 2024.

Selon l’Indice des prix des actifs immobiliers (IPAI), élaboré conjointement par Bank Al-Maghrib et l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), le troisième trimestre a enregistré une hausse trimestrielle de 0,7%, portée par des progressions de 0,8% pour le résidentiel, 0,3% pour les terrains et 1,3% pour les biens à usage professionnel. Toutefois, le nombre de transactions a connu une baisse de 4,5%, avec -4,7% pour les biens résidentiels et -14,7% pour les biens à usage professionnel.

«Au troisième trimestre, les prix dans le secteur résidentiel ont enregistré une augmentation de 0,8%, portée par des hausses respectives de 0,7% pour les appartements, 1,2% pour les maisons et 2,9% pour les villas. Malgré cette tendance à la hausse des prix, les transactions ont connu un repli de 4,7%, affectant tous les types de biens résidentiels.

Concernant le foncier, une progression de 0,3% des prix a été enregistrée en glissement trimestriel, accompagnée d’une croissance de 2,8% du nombre de transactions», énumère Les Inspirations Eco. Dans le secteur professionnel, une hausse trimestrielle de 1,3% des prix a été observée, avec +0,8% pour les locaux commerciaux et +3,5% pour les bureaux.

Dans le paysage immobilier régional, Rabat a enregistré une augmentation des prix de 1,9%, principalement attribuable à la hausse des biens résidentiels. Cependant, la capitale a également fait face à une baisse trimestrielle notable de 18% dans les transactions, touchant tous les secteurs immobiliers. À Casablanca, les prix ont légèrement reculé de 0,4%, résultant de baisses dans le résidentiel et les terrains, mais avec une augmentation pour les biens à usage professionnel.