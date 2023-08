Dernière ligne droite pour l’achèvement de la Tour Mohammed VI de Rabat, la plus haute du Maroc

Le rez-de-chaussée, dont les structures de base ont été consolidées par un béton armé spécialisé, fait l’objet d’une série de travaux de finition qui touche les entrées de la tour, les plafonds ainsi que l’ensemble du périmètre du projet, a constaté Le360. Les travaux intéressent aussi les 55 étages, aux niveaux interne et externe, et depuis lesquels on aperçoit la ruche d’ouvriers en train d’exécuter l’ultime phase finale d’édification et de finition.

Pour l’instant, l’accès sur les lieux des travaux au public et à la presse est encore prohibé. Selon des ouvriers qui se sont confiés au Le360, «la tour dont les travaux avaient commencé en 2018 se trouve dans sa phase finale de parachèvement sans que l’on sache pour l’instant quand l’édifice appartenant à la Banque of Africa (anciennement BMCE, NDLR) sera inauguré et mis en service».

Construite dans le voisinage du Grand Théâtre de Rabat par son maître d’ouvrage O Tower, filiale de O Capital Group, présidé par Othman Benjelloun, la Tour Mohammed VI a contribué à la valorisation de la vallée du Bouregreg, en voie de devenir un des paysages les plus emblématiques du Royaume. Cette tour est visible à 51 kilomètres à la ronde de Salé et de Rabat. Cette gigantesque tour abritera, outre des ensembles de bureaux, des appartements de très haut standing, des hôtels ainsi qu’un centre commercial.