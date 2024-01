De jeunes experts marocains au service de la coopération économique Sud-Sud

Les deux premiers sont Casablancais, de naissance ou d’adoption. Ils sont passionnés de football, mais supportent deux clubs de football différents dans cette ville de derby: le Raja (RCA) pour Mohamed Guaaybess, 37 ans, titulaire d’un master en management industriel de la Faculté des sciences et techniques (FST) de Tanger; le Wydad (WAC) pour Abdessamad Rejouan, 42 ans, titulaire d’un master en électronique de la FST de Settat.

Autre point commun de ces deux pères de famille comblés et attentifs à l’éducation de leurs enfants (3 pour Mohamed, 4 pour Abdessamad): ils se vivent, lorsqu’ils voyagent pour leur métier, comme des «ambassadeurs» du Maroc, incarnant la vision royale d’un pays promouvant une «coopération Sud-Sud» ambitieuse.

Ces deux salariés des filiales marocaines de SICPA, un leader mondial suisse de la traçabilité, implanté au Maroc depuis 2010, ont mis leur expertise au service du lancement opérationnel de l’activité de leur employeur dans plusieurs pays d’Afrique (Tanzanie, Kenya, RDC notamment). Ils en ont tiré une grande fierté: très bien accueillis par leurs homologues ou collègues africains avec lesquels ils ont conservé des liens fraternels, ils ont aussi constaté combien était valorisante l’image d’un pays moderne et en pleine croissance que renvoie le Maroc à l’Afrique.

Dernièrement, ce qui les a tous deux beaucoup marqués, c’est la découverte de la Thaïlande et donc, pour la première fois, de l’Asie, en tant qu’émissaires des technologies de traçabilité sécurisée. Partis former les équipes chargées de la mise en œuvre d’un contrat de marquage fiscal des bouteilles de bière obtenu par SICPA en Thaïlande, ils ont été étonnés par le niveau de développement du pays, l’étendue de sa digitalisation, la qualité de ses infrastructures, mais aussi par la discipline, l’implication et le professionnalisme des Thaïlandais. «C’est une civilisation, une culture d’excellence», ajoute Abdessamad, admiratif, visiblement moins séduit cependant par la gastronomie locale, trop «spicy» à son goût… !

Abdessalam Lmouatassime, 39 ans, 2 enfants, ingénieur de formation, responsable du développement des nouvelles solutions software au sein du centre d’excellence de SICPA, situé à Casablanca Finance City, se distingue de ses collègues sur un point : son équipe de cœur est le Real Madrid.

Mais lui aussi est très attaché à la dimension internationale de son expertise qui l’a conduit à des formations en Suisse, Espagne, Malaisie, Mexique ou Tanzanie. Il est fier aussi de participer, avec ses collègues de SICPA Espagne, avec lesquels il est en échange permanent, à un projet «d’identité digitale» financé par l’Union européenne dans le cadre de l’initiative de la Commission dite NGI (Next Generation Internet), l’Internet de la prochaine génération. Il est fier, enfin, comme tous ses collègues marocains, de valoriser et démontrer les compétences et le savoir-faire des élites du Royaume en Afrique, et au-delà de l’Afrique, sur tous les continents.