Wafa Assurance prend le contrôle de l’égyptien Delta Insurance pour 67 millions de dollars

Cette prise de contrôle marque une étape majeure dans la stratégie d’internationalisation de Wafa Assurance. Elle permettra au groupe marocain de renforcer significativement sa position sur le marché égyptien, considéré comme l’un des plus prometteurs du continent.

Avec une population de plus de 120 millions d’habitants et un taux de pénétration de l’assurance inférieur à 1%, l’Égypte offre un important potentiel de développement, notamment sur les segments des assurances dommages et santé où Wafa Assurance compte désormais s’implanter.

Le 10 juin 2025, Wafa Assurance avait déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers égyptienne un dossier d’offre publique d’acquisition (OPA) visant la totalité des actions de Delta Insurance S.A.E. L’offre, rendue obligatoire le 16 juin 2025, portait sur au moins 51% du capital au prix de 40 livres par action, valorisant la société à environ 5 milliards de livres égyptiennes, soit plus de 105 millions de dollars.

C’est finalement 63,39% du capital que le groupe marocain a acquis auprès d’Egypt Kuwait Holding, pour un montant total d’environ 3,169 milliards de livres égyptiennes, correspondant à près de 67 millions de dollars.

À la suite de cette acquisition, Wafa Assurance prévoit de retirer Delta Insurance de la Bourse égyptienne. Le groupe envisage également la fusion de la branche assurance-vie de Delta avec sa propre filiale locale, Wafa Life Insurance Egypt, créée en 2021. Cette opération de rapprochement devrait intervenir dans les mois à venir, afin d’unifier les activités et d’élargir l’offre du groupe aux produits d’assurance-vie, de dommages et de santé.