Wafa Assurance lance une OPA de 925 millions de DH pour reprendre le contrôle de l’égyptien Delta Insurance

Wafa Assurance a déposé, le 10 juin 2025, auprès de l’Autorité des marchés financiers égyptienne (FRA) un dossier d’Offre publique d’acquisition (OPA) visant la totalité des actions de la société Delta Insurance S.A.E.

C’est ce qu’indique la compagnie marocaine d’assurance dans un communiqué, précisant que l’offre porte sur l’acquisition d’au moins 51% des actions de Delta Insurance S.A.E, «acteur de référence sur le marché égyptien de l’assurance», dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé égyptien et opérant sur les segments Vie et Non Vie à travers une large gamme de produits, distribués via des canaux diversifiés.

Pour ce faire, Egypt Kuwait Holding Company S.A.E, actionnaire majoritaire de Delta Insurance S.A.E à hauteur de 63,39%, s’est engagé à apporter l’intégralité de sa participation dans le cadre de cette OPA, conformément à un accord conclu entre les deux parties, note le communiqué.

Lire aussi : Attijariwafa bank Égypte et l’IFC s’associent pour soutenir les PME et le financement climatique

Le prix proposé dans le cadre de cette offre s’élève à 40 livres égyptiennes par action, valorisant la totalité des actions de Delta Insurance S.A.E à 5 milliards de livres égyptiennes, soit environ 925 millions de dirhams, ajoute la même source, précisant que cette offre demeure soumise à l’obtention des autorisations nécessaires et à l’approbation des autorités réglementaires compétentes en Égypte et au Maroc.

À travers cette opération, Wafa Assurance, qui est déjà présente sur le marché égyptien de l’assurance de personnes via sa filiale Wafa Life Insurance Egypt, «ambitionne de renforcer sa présence et de compléter son dispositif sur un marché dynamique offrant des perspectives de croissance attrayantes».

«Wafa Assurance confirme ainsi sa volonté de poursuivre son développement sur le continent africain en s’appuyant sur les synergies développées avec le groupe Attijariwafa bank et sur son expertise et sa position de leader sur le marché marocain de l’assurance, avec comme projet de couvrir l’ensemble des besoins des particuliers et acteurs économiques en assurance Vie et Non-Vie», conclut-t-elle.