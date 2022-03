© Copyright : DR

La CGEM a signé ce mardi 15 mars 2022, à Tel Aviv, un accord de partenariat stratégique avec le patronat israélien, The Israeli Employers and Business Organizations (IEBO). Voici les principales clauses du deal signé entre les deux institutions patronales.

La CGEM et l’IEBO s’engagent à renforcer le partenariat entre Israël et le Maroc dans les domaines économiques et commerciaux. Les parties signataires conviennent d'établir un canal de communication par le biais d'un conseil commercial bilatéral.

L'accord signé ce mardi 15 mars 2022 en marge du Forum économique Maroc-Israël vise à promouvoir la coopération entre les deux organisations patronales et à développer les échanges d'informations et d'expériences sur les questions d'intérêt commun au profit des entreprises des deux pays. Il s’agit des points suivants.

- Etablir une consultation efficace et systématique sur l'évolution des politiques commerciales et d'investissement. Echanger des informations sur les questions économiques, la législation, les données sectorielles et touristiques notamment concernant le commerce extérieur, le régime douanier et les devises.

- Servir de points focaux locaux pour les demandes des membres des deux patronats et aider à trouver des partenaires. Tenir des réunions régulières pour faciliter les échanges de vues afin d'examiner les dispositions et le fonctionnement de cet accord.

- Encourager l'échange de missions commerciales, d'événements B2B et d'échanges de missions, et préparer les programmes d'affaires lors des visites de délégations.

- Encourager l'implantation d'entreprises marocaines en Israël et des entreprises israéliennes au Maroc, opérant dans des secteurs prioritaires à identifier conjointement.

Par ailleurs, les deux parties amélioreront l'échange d'informations commerciales sur les activités d'exportation/importation, la R&D, l'innovation et les possibilités de coopération technologique entre les deux pays, et ce à travers les actions suivantes.

- La publication des documents concernant le développement économique, les politiques et les opportunités d'investissement dans le commerce extérieur, la fiscalité et les changements législatifs, etc.

- La réalisation d’une étude économique conjointe du potentiel du commerce et des opportunités d’affaires entre les deux pays.

- L’établissement des listes des importateurs/exportateurs de tous les secteurs selon la demande.



L’accord CGEM-IEBI entre en vigueur avec effet immédiat. Il peut être résilié par chacune des parties moyennant un préavis de soixante jours.

L’accord est signé pour une durée indéterminée et tant que l'intérêt mutuel pour la collaboration des deux organisations est utile. Il peut être modifié à tout moment après accord entre les deux parties.

