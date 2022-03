Le forum économique Maroc-Israël a débuté ces travaux, ce mardi 15 mars 2022 à Tel Aviv, avec la participation de plus de 250 chefs d’entreprises, Marocains et Israéliens.

Menée par son président, Chakib Alj, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a dépêché une délégation de 80 femmes et hommes d’affaires en Israël, représentant les différents secteurs d’intérêts communs, à l’occasion de l’inauguration de la ligne aérienne directe de RAM reliant Casablanca à Tel Aviv.

Ce mardi 15 mars, les représentants de la CGEM prennent part à Tel Aviv au forum économique Maroc-Israël, le premier du genre entre les patronats des deux pays, avec l’objectif «d’approfondir les relations économiques et d'investissement et construire une coopération fructueuse favorisant le progrès, la prospérité et les opportunités», a souligné Chakib Alj, au cours d’une allocution prononcée lors de l’ouverture du forum.

— CGEM (@CGEM_MA) March 15, 2022

«Suite à la signature des accords d'Abraham en décembre 2020, la coopération bilatérale connaît des développements remarquables dans des secteurs d'intérêt mutuel tels que: le tourisme, la santé, l'agriculture, l'eau, l'industrie, l'éducation et la technologie, avec l'ambition de porter les échanges à 500 millions de dollars», a fait savoir le patron de la CGEM.

Ce dernier n’a pas manqué de souligner que depuis 20 ans, sous le règne du Roi Mohammed VI, le Maroc a connu une transformation globale, le plaçant aujourd'hui dans le top 50 des économies les plus attractives, propices aux affaires et dignes de confiance au monde.

«L'évolution du paysage géostratégique au niveau mondial offre des perspectives et des opportunités intéressantes de coopération entre le Maroc et Israël, notamment dans le contexte d'une forte augmentation du coût des matières premières et du fret, encore plus accentuée aujourd'hui par la situation en Europe de l'Est», a estimé Chakib Alj.

La CGEM et le patronat israélien, The Israeli Employers and Business Organizations (IEBO), signeront ce mardi 15 mars 2022, un accord de partenariat stratégique afin de promouvoir les relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Dimanche 13 mars dernier, la délégation de la CGEM avait pris part à un dîner de travail avec les représentants de la Chambre de commerce israélienne, de la Manufacturers Association of Israel et du Israel Export Institute.

Une partie de cette délégation a également rencontré hier, lundi 14 mars 2022, des représentants de la Startup Nation Central (SNC) pour discuter des moyens de collaboration entre les écosystèmes marocain et israélien et de la manière dont les deux pays peuvent unir leurs forces pour tirer parti des collaborations de start-up.

A l’issue de cette rencontre, la CGEM a annoncé avoir conclu un partenariat stratégique avec la Startup Nation Central pour l’organisation du forum Maroc-Israël Business & Innovation, qui se tiendra à Casablanca en mai 2022. Ce forum réunira les représentants des plus grandes entreprises en innovation et du gouvernement marocain avec des start-up israéliennes de premier plan, des décideurs politiques et d’autres leaders dans le domaine.

Par ailleurs, les membres de la délégation de la CGEM opérant dans le secteur de la santé, ont visité le Sheba Medical Center pour explorer des opportunités de partenariats dans ce secteur stratégique.