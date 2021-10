La marque d’investissement et d’export "Morocco Now" a été lancée le 10 octobre 2021, au cours de l'Exposition Universelle "Expo Dubai 2020".

© Copyright : Le360 (photomontage)

Le Maroc a officiellement lancé sa marque d’investissement et d’export "Morocco Now" hier, dimanche 10 octobre 2021, au cours de l'Exposition Universelle "Expo Dubai 2020". Ce projet a pour objectif de faire rayonner le Maroc en tant que plateforme industrielle et exportatrice de premier rang, pour accélérer les investissements étrangers.

Le Maroc ambitionne, à travers cette nouvelle identité, à inviter les investisseurs à profiter d'une nouvelle plateforme d'investissement, a affirmé Youssef El Bari, directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

Ce responsable a aussi cité Tanger Med, première connexion maritime en Afrique et sur la Méditerranée et la 20e au niveau mondial, ainsi que les progrès substantiels enregistrés par le secteur automobile, qui connaît la croissance la plus rapide au monde contribuant fortement à la croissance des exportations marocaines qui ont augmenté de plus de 150 MMD de dirhams entre 2010 et 2019.

Youssef El Bari a fait remarquer que l’économie mondiale fait face à des mutations rapides, à l’origine de nouvelles exigences pour les acteurs économiques. Le directeur de l'AMDIE a souligné que l’urgence environnementale, la pression des consommateurs et les nouvelles réglementations rendent indispensables l’adoption de productions décarbonées, alors que la crise de la Covid-19 a conduit à une réorganisation des chaînes de valeurs mondiales vers moins de dépendance globale et plus d’intégration régionale.

"Morocco Now" constitue donc une plateforme industrielle à l’épreuve du futur pour saisir les opportunités d’un monde en mutation. Elle s’appuie sur une expérience réussie de la transformation économique faisant du Maroc une destination fiable à haut potentiel d’investissement et d’export.

De son coté, Chakib Alj, président de la confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a déclaré que "la délégation des Hommes d'affaires Marocains qui ont participé à cette semaine du Maroc ont fait le déplacement pour vanter les atouts du Maroc et évoquer le développement qu'a connu le Maroc au cours des vingt dernières années, au niveau de l'infrastructure... Nous avons montré que ces infrastructures rendent le pays plus attractif".