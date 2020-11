© Copyright : Le360

Ceux qui ne se sont pas rendus récemment en voiture à Rabat, ne reconnaîtraient pas son entrée sud, après la réhabilitation et la restructuration de cette importante zone d'accès à la "ville lumière, capitale marocaine de la culture".

L'accès et la sortie de Rabat, via l'autoroute de Casablanca, ont connu de profondes transformations, avec la construction d'une trémie et d'une série de tronçons routiers, tout récemment ouverts à une circulation désormais fluide.

Ces axes mènent au centre de la capitale, vers sa toute nouvelle gare routière -qui n'a pas encore été inaugurée-, et à Témara, via le complexe sportif Moulay Abdellah.

Le début de l'autoroute sud qui mène vers Casablanca a été pour sa part élargi sur six voies -trois voies pour chaque sens- sur une longueur de trois kilomètres.

La Société Rabat aménagement, relevant de la wilaya de Rabat, maître d'ouvrage, n'a pas lésiné sur l'aspect environnemental de cet important projet de réhabilitation: les automobilistes circulent au milieu de nombreux espaces verts, plantés d'arbres.