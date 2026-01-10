Economie

Vers une production oléagineuse plus performante: le Centre technique oléagineux voit le jour à Meknès

VidéoLancé officiellement le 8 janvier 2026 à l’Agropole de Meknès, le projet de création du Centre technique des oléagineux de Meknès (CTOM) marque une étape stratégique pour le développement de la filière colza et tournesol dans la région Fès-Meknès. Portée par la Fédération interprofessionnelle des oléagineux (FOLEA) en partenariat avec Agropol et Avril, cette initiative vise à renforcer l’accompagnement de proximité des agriculteurs, à structurer durablement la production locale et à contribuer au renforcement de la souveraineté alimentaire du Royaume.

Par La Rédaction
Le 10/01/2026 à 16h18
#Meknès#Agriculture#oléiculture

