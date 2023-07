Une délégation de la CGEM, conduite par Chakib Alj, en visite de travail à Londres

Une délégation de la CGEM, présidée par Chakib Alj, s’est rendue à Londres pour une visite de travail s’étalant du 11 au 13 juillet et visant à renforcer les relations commerciales et d’investissement entre le Maroc et le Royaume-Uni. Cette mission a été marquée par une rencontre avec le groupe d’amitié parlementaire All-Party Parliamentary Group for Morocco (APPG-Morocco), présidé par Heather Wheeler, en présence notamment du ministre britannique du Commerce international, Nigel Huddelton.

Lors de cette réunion, les participants se sont félicités de la qualité des relations qui lient les deux pays, notamment en matière d’échanges commerciaux, qui ont atteint 37 milliards de dirhams en 2022, en augmentation de 49,8% par rapport à 2021, année d’adoption de l’Accord d’association Maroc-Royaume Uni, souligne un communiqué de la CGEM.

Il a également été question des avancées remarquables réalisées par le Maroc et qui font du Royaume une force économique régionale, une plateforme de croissance pour les opérateurs économiques internationaux et leur porte vers l’Afrique, ainsi qu’une destination touristique de choix.

La délégation de la CGEM a, par ailleurs, tenu, en présence de l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui, une réunion avec le ministre d’État chargé de l’Alimentation, de l’agriculture et de la pêche, Mark Spencer, qui a confirmé le potentiel du Maroc pour contribuer à nourrir l’Afrique et l’Europe, notamment à la lumière des challenges relatifs à la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

L’utilisation des nouvelles technologies dans l’agriculture et la gestion de l’eau, ainsi que la question de la durabilité ont aussi été au cœur de cette réunion, lors de laquelle plusieurs opportunités ont été évoquées pour booster davantage le commerce bilatéral, dans une logique de complémentarité, notamment en termes de produits agricoles et laitiers.

Une rencontre avec le directeur de l’Export et de l’investissement au sein du département des Affaires et du commerce, Rupert Daniels, a également eu lieu. Les échanges ont porté sur les moyens de promouvoir davantage les relations d’investissement dans une approche win-win dans des secteurs comme les services financiers, le textile, l’agroalimentaire, la tech, l’éducation ou encore les industries créatives.

Par ailleurs, en marge de cette mission, le président de la CGEM s’est entretenu avec des entrepreneurs britanniques souhaitant développer d’importants projets dans les provinces du Sud, souligne le communiqué.