Une alliance OCP-Fortescue pour un hydrogène et un ammoniac verts

Le groupe OCP et Fortescue Energy annoncent une joint-venture visant à fournir de l'hydrogène vert, de l'ammoniac vert et des engrais verts au Maroc, en Europe et sur les marchés internationaux.

Le groupe OCP et Fortescue unissent leurs forces pour promouvoir les énergies vertes et contribuer à la construction d’un avenir durable à l’échelle mondiale. C’est ce qu’indique le magazine L’Observateur du Maroc et d’Afrique.

«Les partenaires ont dévoilé des plans pour quatre projets phares au Maroc, notamment une installation de production intégrée d’ammoniac vert et d’engrais verts, une unité de fabrication de technologies et d’équipements verts, un centre de R&D et de technologie pour renforcer l’écosystème des énergies renouvelables, et une collaboration avec des fonds de capital-risque d’entreprise pour stimuler l’investissement dans les avancées technologiques», lit-on.

L’objectif ultime est de fournir de l’hydrogène vert et de l’ammoniac vert pour une utilisation comme source d’énergie verte et dans la fabrication d’engrais neutres en carbone, tout en restant accessibles et abordables pour les agriculteurs du monde entier. Cette initiative bénéficiera de l’expertise d’Innovx, une plateforme dédiée au développement d’entreprises innovantes et durables.

Cité par le magazine, Mostafa Terrab, président-directeur général du groupe OCP, a déclaré à cette occasion que «ce partenariat stratégique avec Fortescue témoigne de notre engagement commun envers la décarbonation, pilotant ainsi le développement d’installations de pointe et fournissant de l’énergie renouvelable, des produits et des technologies à prix compétitifs. Ceci est une étape clé vers la réalisation de notre vision, qui est d’assurer simultanément la sécurité alimentaire mondiale et de lutter contre le changement climatique».

De son côté, Andrew Forrest , président exécutif et fondateur de Fortescue, a noté «qu’ensemble, Fortescue et OCP construiront une plateforme de premier plan mondial et compétitive à l’échelle internationale pour contribuer à l’ambition du Maroc de devenir une puissance de production, de fabrication et industrielle en énergie verte». Il a ajouté, «ensemble, nous serons un acteur clé et un couloir vert pour l’Europe, vers et depuis le bassin atlantique. Le Maroc est appelé à devenir un acteur majeur dans la transition énergétique mondiale étant donné qu’il abrite certaines des ressources éoliennes et solaires parmi les plus prometteuses au monde, qu’il possède deux grandes façades maritimes, et qu’il se trouve à proximité de l’Europe et des Amériques».

Le PDG de Fortescue Energy, Mark Hutchinson, a souligné pour sa part qu’ «OCP et Fortescue sont parfaitement alignés sur leurs ambitions. Nous avons l’intention de créer au Maroc l’une des entreprises intégrées de pointe mondiales en matière d’énergie renouvelable, de fabrication et de technologie, fournissant non seulement un marché domestique large et en croissance pour les produits verts, mais aussi ayant le potentiel de fournir à d’autres pays et continents».