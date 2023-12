Transports aériens: l’inauguration à l’aéroport Mohammed V de Casablanca d’un premier «vol éco-responsable», en direction de Dakar

Royal Air Maroc et Afriquia SMDC ont inauguré un premier «vol éco-responsable» à bord d’un Boeing 787-9. «Neutre en carbone», le vol AT 505, a effectué ce vol inaugural à l’occasion de la 28e Conférence des parties sur le changement climatique (COP28).

L’avion a atterri hier, samedi 9 décembre 2023 à 16 heures 30 à l’aéroport Blaise Diagne de Dakar, trois heures et demie après son décollage de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, indiquent les deux parties concernées dans un communiqué diffusé par Le Matin du Sahara et du Maghreb de ce lundi 11 décembre.

«Le Dreamliner, qui avait à son bord 302 passagers soit la totalité de sa capacité, a utilisé près de 9 tonnes de carburant d’aviation durable, soit 40% de la quantité nécessaire à la réalisation de ce vol, ce qui a permis d’éviter l’émission de près de 23 tonnes de CO2», annonce le quotidien.

Les émissions de CO2 «dues au reste du carburant classique utilisé pour ce vol (soit 60% du volume carburant) seront compensées par Royal Air Maroc, dans le cadre du programme de compensation volontaire carbone mené par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement», précise Le Matin du Sahara et du Maghreb.

«Nous sommes fiers de lancer le premier vol avec du carburant d’aviation durable reliant deux pays africains. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts que nous déployons pour contribuer au développement des recherches et des expériences menées par l’industrie, les chercheurs et les spécialistes afin de réduire considérablement l’impact carbone dans le secteur aérien», s’est félicité le PDG de RAM, Hamid Addou, que le communiqué cite.

Selon ce même communiqué relayé par le quotidien, «atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, la première étape stratégique étant l’incorporation de 10% de SAF dès 2030».

Dans «le cadre de sa stratégie environnementale volontariste, Afriquia SMDC est résolument engagée à explorer toutes les solutions possibles pour assurer l’intégration des objectifs de durabilité à long terme du transport aérien au Maroc», a expliqué dans ce même communiqué Said El Baghdadi, le directeur général d’Afriquia SMDC.

Le communiqué précise, en outre, que «l’utilisation de carburant d’aviation durable est le principal levier qui permettra de décarboner le secteur du Transport aérien sur les vols moyens et longs courriers. La variété de carburant d’aviation durable utilisée pour le vol AT 505 du 09 décembre, ne nécessite aucune modification des moteurs. Elle est issue de la transformation des huiles d’origine végétale usées. Elle offre une réduction allant jusqu’à 90% des émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie par rapport à son équivalent fossile. D’autres variétés sont développées par l’industrie et les chercheurs, telles que le carburant d’aviation durable (SAF - Sustainable Aviation Fuels) produit à partir de la biomasse, ou à partir d’hydrogène et de CO2 capturé dans l’atmosphère».

Il s’agit là, explique le communiqué relayé par Le Matin du Sahara et du Maghreb, d’un «lancement de ce vol écoresponsable», «une première historique pour Royal Air Maroc et pour l’aviation commerciale africaine».