Transport public: un nouveau modèle d’accompagnement financier du secteur en gestation

Le ministère de l’Intérieur veut donner une nouvelle dynamique au secteur du transport public, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison de ce mardi 1er août. Le journal indique que, dans ce sens, le ministère de l’intérieur se penche sur la définition d’un nouveau modèle d’accompagnement financier du secteur du transport public urbain et l’établissement d’un modèle de financement des dépenses d’exploitation des modes de transport en commun en site propre (TCSP).

Ledit ministère vient d’ailleurs de lancer deux études dans ce cadre. Aujourd’hui Le Maroc explique que celle qui concerne la mise en place d’un nouveau modèle d’accompagnement financier du secteur du transport public urbain devra contenir un rapport de diagnostic général avec des objectifs stratégiques et des recommandations. «A ce stade, il sera procédé à un état des lieux du secteur du transport public territorial au Maroc. Cet état des lieux inclut la situation juridico-institutionnelle du secteur», apprend-on.

Il est à noter que l’objectif de cette phase est d’aboutir à une cartographie exhaustive au niveau national des différents types d’intervenants dans le secteur des compétences et activités de chaque acteur et des liens fonctionnels, organiques, conventionnels, contractuels, administratifs ou autres entre ces derniers. Notons aussi qu’il sera question d’identifier les différentes configurations institutionnelles au niveau territorial, et que le panel à prendre en considération devra être suffisamment large pour former au moins neuf agglomérations et communes. Le quotidien assure également que l’évaluation des besoins de financement du transport public territorial se fera sur les 15 ans à venir et que, pour la définition d’un modèle d’accompagnement financier du secteur du transport urbain, un projet de politique générale à adopter par l’Etat sera proposé.

La même source précise que la politique à développer doit être appréhendée selon les enjeux du développement durable, en intégrant les critères de solvabilité, pérennité, efficacité, ou encore d’efficience. Et d’ajouter qu’il est également question de réaliser une feuille de route pour la transformation du Fonds d’accompagnement des réformes du transport routier urbain et interurbain (FART). «Ce document précisera les objectifs à réaliser, les actions à mener par objectifs, les intervenants dans chaque action et les moyens, ainsi que les responsabilités de chaque intervenant», note-t-on aussi.