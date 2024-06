Transport maritime: CTM finalise le rachat d’Africa Morocco Link pour 307 millions de dirhams

La Compagnie de transports au Maroc (CTM) finalise l’acquisition d’Africa Morocco Link (AML) pour un montant de 307 millions de dirhams. Dans un communiqué publié le mercredi 12 juin, le transporteur routier annonce le rachat de la participation majoritaire de 51% de Bank of Africa (BOA) dans la compagnie de transport maritime, après l’obtention des autorisations des autorités compétentes. À noter que CTM et BOA font toutes les deux partie de la holding O Capital Group, contrôlée par Othman Benjelloun.

D’après le communiqué publié par CTM, l’opération, annoncée en avril dernier, «s’aligne avec la stratégie de diversification et de croissance de la compagnie, visant à devenir un leader régional de la mobilité multimodale pour les passagers et les marchandises». Ce rachat lui permet aussi «d’intégrer l’expertise maritime d’Africa Morocco Links à son savoir-faire dans le transport de passagers et de marchandises».

Africa Morocco Links, qui a vu le jour en 2016, est née d’un partenariat entre Bank of Africa et l’armateur grec Atica Holdings, filiale de Marfin Investment Group, qui détient 49% des parts. Son capital est passé de 320 à 460 millions de dirhams, à la suite d’une augmentation de capital effectuée en 2021.

La compagnie est spécialisée dans le transport maritime de marchandises et de passagers entre l’Europe et le Maroc, assurant principalement des liaisons entre les ports de Tanger Med et Algésiras, et depuis juin 2024, entre Tanger Ville et Tarifa.