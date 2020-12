© Copyright : DR

Kiosque360. Le port d’Agadir poursuit ses bonnes performances malgré la crise sanitaire. Il enregistre ainsi une hausse de plus de 18% à fin octobre 2020, avec un volume de 5 millions de tonnes traitées.

Le secteur du transport maritime au niveau du port d’Agadir, qui a été épargné par les répercussions de la crise sanitaire, continue sur sa belle lancée, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour.

On note ainsi une hausse de plus de 18% à fin octobre 2020, avec un volume de 5 millions de tonnes. Notons que cette évolution est attribuée essentiellement à la progression des importations des céréales (+40,2%) et des exportations du clinker (+56,1%).

Précisons que le trafic transitant par les ports gérés par l’ANP (Agence nationale des ports) au niveau national a atteint durant la même période un volume global de 77,4 millions de tonnes, marquant ainsi une hausse de 4,2% en glissement annuel.

«Au titre du seul mois d’octobre 2020, l’activité portuaire a enregistré une forte baisse de 17,7% par rapport au même mois de l’année écoulée, en se chiffrant à 6,8 millions de tonnes», souligne Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que l’activité des croisières, au niveau du port d’Agadir, a marqué, à fin octobre 2020, une forte baisse de 68,9%, avec un total de 19.952 croisiéristes seulement.

«Les mesures arrêtées sur la base des consignes sanitaires mises en place par les autorités compétentes et en concertation avec les différents intervenants portuaires ont démontré leur pertinence, puisqu’elles ont permis d’assurer une continuité des activités dudit port. Grâce à l’engagement de l’ensemble des partenaires de l’ANP, qui concourent à l’accueil des navires et au transit des marchandises, le fonctionnement du port n’a pas été impacté par les retombées de la Covid-19», apprend-t-on.

Aujourd’hui Le Maroc fait remarquer que sur le plan sanitaire, l’ANP a mis en place plusieurs mesures et dispositifs sanitaires visant la prévention contre la propagation du virus et la protection de l’ensemble des usagers du port en application notamment des recommandations du ministère de la Santé, du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

Notons que selon la Stratégie nationale portuaire 2030, le port d’Agadir, en tant que port d’équilibre régional, devient un concurrent de Casablanca sur l’hinterland éloigné de Casablanca (zone de Marrakech). «Il peut devenir aussi un port majeur pour les escales de croisière de la sous-région, en appui de la Stratégie nationale de développement touristique. Ccompte tenu des capacités encore disponibles pour le commerce, celles-ci peuvent être valorisées et optimisées pour desservir un large hinterland régional.

Il verra aussi un déplacement de son poste pétrolier pour recevoir des tankers de 60.000 TPL et deux extensions de quais pour les conteneurs et les vracs», assure l’ANP. Aujourd’hui Le Maroc indique, pour sa part, que la nouvelle configuration du port d’Agadir lui permettra de traiter un trafic global annuel de commerce de 16 MT à l’horizon 2030.