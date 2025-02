Tourisme: Mohamed Takhchi, président du CRT Draa-Tafilalet, sur la sellette

Dans une lettre adressée à Mohamed Takhchi, président du Conseil régional du tourisme (CRT) Draa-Tafilalet, dont Le360 détient une copie, les membres du bureau exécutif de cette instance demandent «la convocation urgente d’une assemblée générale extraordinaire dans un délai de quinze jours», laquelle «devra non seulement présenter le rapport moral et financier, mais également procéder à l’élection d’un nouveau bureau», au sein duquel Mohamed Takhchi ne pourra pas figurer «en raison de (son) illégitimité en tant que président du CRT». Les auteurs de la lettre affirment que leur requête est soutenue par plus des deux tiers des membres du bureau exécutif.

Globalement, les professionnels du tourisme dans la région Draa-Tafilalet portent un regard négatif sur le bilan du président du centre régional qui, à leurs yeux, «ne représente aucun des cinq conseils provinciaux du tourisme ou tout autre collège défini par nos statuts, ce qui constitue une non-conformité manifeste avec les règles de gouvernance établies par l’assemblée générale».

Lire aussi : Drâa-Tafilalet amorce une bifurcation de sa vision touristique

Sur le plan légal, les contestataires pointent aussi l’absence de convocations régulières de l’assemblée générale et des réunions du CRT Draa-Tafilalet. «Les assemblées générales, qui doivent se tenir au moins une fois par an, ainsi que les réunions semestrielles du Conseil d’administration, n’ont pas été convoquées dans les délais légaux. Cette situation compromet le bon fonctionnement du CRT», indique ainsi la même source.

Sur le plan administratif, les signataires de ladite lettre relèvent des «manquements importants dans la gestion du CRT», pointant l’absence de réunions régulières du Conseil d’administration et des assemblées générales, «empêchant toute prise de décision collective et transparente».