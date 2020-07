© Copyright : DR

Kiosque360. Avec le retour de la capacité maximale, les hôtels affichent complet, mais n'ont pas de visibilité au-delà du mois d’août. Les établissements sont confrontés à un manque de ressources humaines.

Dire que l’année sera difficile pour le tourisme est un euphémisme. Dans son édition de ce jeudi 23 juillet, L’Economiste met l’accent sur la région Nord, et particulièrement la côte tétouanaise qui, pense-t-il, va continuer de souffrir de la saisonnalité. «L'épidémie a encore compliqué la situation, retardant ainsi le démarrage de la saison estivale dans l'une des régions les plus prisées par les touristes nationaux», relève le quotidien.

Ceci dit, le quotidien affirme que, pour l’instant, les opérateurs soufflent légèrement depuis l'annonce du rétablissement de la capacité totale des hôtels, bien qu’ils «restent sur leurs gardes». Si, comme il le soutient, «les réservations, qui se poursuivent jusqu'à fin août, permettront aux établissements de se renflouer financièrement», il n’y a pas de visibilité au-delà de cette période. En attendant, «le retour à une capacité maximale donnera un coup de fouet aux trésoreries des hôtels afin de leur permettre d'absorber les emplois saisonniers, en plus de la masse salariale», explique L’Economiste qui pense que «les opérateurs sont obligés de faire appel à un renfort de main-d'œuvre pour faire face aux besoins accrus en matière de nettoyage et de désinfection». Là aussi, le journal relève un problème majeur, «car la région n'est pas à proprement parler un important bassin d'emploi». D’ailleurs, une grande partie de ces postes sont aujourd'hui occupés par des personnes en provenance d’autres régions.



Le quotidien relève aussi un manque cruel d'animation de cette région qui compte les plus beaux sites balnéaires du Maroc. Le journal conseille à la région de réviser sa copie pour prolonger sa saisonnalité et offrir des produits touristiques et une animation dignes du site.