Le groupe Accor compte rester «un acteur du tourisme marocain»

«Nous voulons être un acteur du tourisme marocain», a affirmé Sébastien Bazin, PDG du groupe hôtelier Accor, interrogé par La Vie Éco.

Déterminé à intensifier sa présence et ses investissements dans le pays, le groupe Accor s’est en effet engagé à accompagner le Maroc dans la réussite des événements mondiaux à venir, dont la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 et la Coupe du monde de football en 2030, co-organisée par le Royaume, l’Espagne et le Portugal.

Reçu par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch, Sébastien Bazin a exprimé de vive voix la ferme volonté de son groupe d’intensifier sa présence au Maroc par de nouveaux investissements, relaie La Vie Éco.

Au cours de son entretien avec le chef du gouvernement, en présence de Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, le PDG du groupe hôtelier français a réitéré «avec enthousiasme la confiance du groupe Accor dans le potentiel touristique du Royaume».

Selon La Vie Éco, Sébastien Bazin a fait part de l’engagement fort du groupe à accompagner l’élan touristique, qualifié de «remarquable», du Maroc, et à contribuer activement à ses préparatifs pour l’accueil des événements majeurs à venir.

Pour concrétiser cette ambition, Accor envisage une double stratégie: introduire de nouvelles marques innovantes sur le marché marocain, tout en consolidant celles déjà bien établies dans le pays, a précisé son PDG.

Cette rencontre avec Aziz Akhannouch à Rabat a donc permis d’explorer de nouvelles opportunités d’investissement à même de renforcer la présence du groupe Accor au Maroc, en adéquation avec les objectifs de la feuille de route du tourisme.

Cette stratégie met un accent particulier sur l’augmentation des capacités d’accueil, en prévision des événements sportifs à venir, comme la Coupe du monde 2030.