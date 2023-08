Tourisme: la start-up marocaine Anegma fait le pari des hébergements atypiques

Lancée il y a à peine un mois, la start-up Anegma a fait le pari du voyage atypique pour faire découvrir autrement les charmes du Maroc. À ceux qui fuient les destinations bondées de touristes, qui cherchent à s’évader et à vivre une expérience originale, la plateforme de réservation propose des hébergements insolites, testés et validés, dans les quatre coins du royaume.

Ecolodges, cabanes, villas en pleine nature, ferme d’hôte... les logements proposés sont nichés dans des endroits uniques, pour déconnecter et couper avec le quotidien. Des activités sont également proposées sur place ou aux alentours, pour profiter au maximum de son escapade, seul, en famille ou entre amis. Des expériences «baby-friendly» ou adaptées aux personnes à mobilité réduite ont également été répertoriées, pour proposer un voyage plus inclusif.

Lire aussi : Tourisme rural: dix des plus beaux trésors cachés du Maroc à visiter cet été

Comme nombre d’entreprises disruptives, Anegma est née d’un besoin personnel, celui d’optimiser le temps de recherche pour profiter au maximum de son temps libre. Derrière la startup, Omar Berbiche, un jeune ingénieur au parcours brillant que rien ne destinait à l’entrepreneuriat au début. Lauréat de l’École Centrale Paris et du Shanghai Advanced Institute of Finance, il a travaillé chez Mazars en France avant de revenir au Maroc pour être conseiller au ministère de l’Agriculture et au Secrétariat du gouvernement par la suite.

«Quand je suis rentré au Maroc en 2018, le travail était assez intense et je cherchais des escapades durant les week-ends et les jours fériés. Je devais, à chaque fois, passer des heures sur des blogs de voyages pour trouver des idées et ensuite passer aux sites de réservation pour trouver un hébergement. Il fallait partir à la page 15 des fois pour espérer trouver quelque chose qui sort de l’ordinaire», nous confie-t-il.

Lire aussi : Patrimoine: immersion dans les Igoudar, ces premières «banques» presque millénaires

Pour cet entrepreneur, Anegma (terme qui signifie à la fois «étoile» et «mélodie», en langue arabe) s’adresse à une génération citadine en soif de grand air, de rencontres et de nouveautés, qui veut oser vivre des moments de vie intenses et mémorables sous les étoiles et aux rythmes de la nature.

Finaliste de la première édition du concours national d’innovation des startups touristiques, organisé à l’initiative de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), Anegma, qui propose aujourd’hui une trentaine de logements atypiques, aspire à élargir ses activités durant les prochains mois pour s’ouvrir à toutes les régions du Maroc et faire redécouvrir le Maroc, la richesse de ses régions, ses couleurs, ses terroirs, ses paysages, son patrimoine et ses traditions.