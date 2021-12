© Copyright : DR

Kiosque360. Le travail de lobbying des exportateurs marocains, suite au durcissement des procédures d’octroi de visas français aux chauffeurs nationaux de camions TIR, a porté ses fruits. Il semblerait qu’ils entrevoient le bout du tunnel. Cet article est une revue de presse du journal Les Inspirations ÉCO.

Les professionnels du transport peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Dans son édition du 9 dé embre, Les Inspirations ÉCO rapporte qu'ils sont même «agréablement surpris de la tournure des événements», assurant que le déblocage de la situation est une concrétisation de la réunion entre Frank Reister, ministre français délégué auprès du Ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, et Chakib Alj, Président de la confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), du 22 novembre dernier.

Une rencontre au cours de laquelle «le patronat marocain avait beaucoup insisté sur les nombreuses difficultés rencontrées en matière de procédures d'obtention de visas par les entreprises marocaines, plus particulièrement, les acteurs et opérateurs du transport international routier (TIR)».

Force est de constater que la France lâche du lest mais sous conditions. En effet, le quotidien, assure que la rencontre s'est conclue sur une note positive puisqu’il «sera possible d’obtenir le visa chaque fois que le demandeur dispose d'un dossier solide, régulier et pratique».

Il faut qu'en parallèle «les entreprises de transport veillent en permanence au respect des règles du jeu» à savoir éviter «certaines pratiques non transparentes», nécessitant des délais d'instruction plus longs dans certains dossiers. Pour ce faire, il a été convenu de «la mise en place d'une procédure spécifique et claire, sur la base d'un cahier des charges qui sera élaboré selon une approche participative, permettant, à la fois, de faciliter le dépôt des demandes de visas et leur obtention, et de faire face aux différentes pratiques, contraires à l'éthique».