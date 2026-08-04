Economie

Télécoms: le Maroc 2e en Afrique pour l’upload mobile

Le Maroc se hisse à la 2e place en Afrique en matière de débit montant mobile.

Le Maroc s’impose parmi les leaders africains du mobile. L’upload au Maroc est presque deux fois supérieur à celui observé en Tunisie ou en Algérie, et plus du double de celui du Kenya.

Par La Rédaction
Le 04/08/2026 à 13h50

Selon les données de l’entreprise lyonnaise nPerf, spécialisée dans l’évaluation de la qualité des connexions Internet, le Maroc se hisse à la 2e place parmi les principaux pays africains en matière de débit montant mobile, confirmant les progrès du Royaume en matière d’infrastructures télécoms.

Sur la période allant de janvier à juillet 2026, le Maroc affiche un débit upload moyen de 18,8 Mbps, se positionnant juste derrière Madagascar (19,3 Mbps) et devant le Togo (18,0 Mbps) et le Sénégal (13,7 Mbps). Le classement inclut également le Bénin (11,8 Mbps), la Côte d’Ivoire (11,4 Mbps), la Tunisie et l’Algérie (9,6 Mbps chacune), ainsi que l’Afrique du Sud (8,2 Mbps) et le Kenya (7,4 Mbps).

Au-delà du classement, ces performances se traduisent par des bénéfices tangibles. Avec un débit montant moyen de 18,8 Mbps, l’envoi d’un fichier de 1 Go peut s’effectuer en moins de 8 minutes sur le réseau mobile marocain. À titre de comparaison, une opération similaire nécessite près de 10 minutes en Tunisie ou en Algérie.

L’écart est significatif: l’upload au Maroc est presque deux fois supérieur à celui observé en Tunisie ou en Algérie, et plus du double de celui du Kenya. Ces différences ont un impact direct sur les usages, notamment le partage de contenus en haute définition, le télétravail ou encore l’envoi de fichiers volumineux.

Une dynamique portée par les usages data

Ces résultats illustrent la dynamique d’amélioration des réseaux mobiles au Maroc, portée par les investissements des opérateurs et la montée en puissance des usages numériques. Longtemps relégué au second plan derrière le téléchargement, l’upload s’impose désormais comme un indicateur clé de l’expérience utilisateur.

nPerf, qui s’appuie sur des millions de tests réalisés par les utilisateurs via ses outils de mesure, fournit régulièrement des baromètres de référence permettant de comparer les performances des réseaux à l’échelle internationale.

Par La Rédaction
Le 04/08/2026 à 13h50
#Internet#Maroc#Afrique

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