Economie

Le Maroc dans le Top 20 des performances de streaming mobile parmi les pays du Mondial 2026

Avec un indice de 73,4 %, le Maroc confirme la qualité de son expérience de streaming sur réseau mobile. (Photo d'illustration)

Avec un indice de performance streaming de 73,4%, le Maroc fait partie des vingt pays affichant les meilleures performances de streaming mobile parmi les nations engagées dans la Coupe du monde 2026, selon les données nPerf, une plateforme indépendante de mesure des performances Internet, basée à Lyon.

Par La Rédaction
Le 30/06/2026 à 10h39

À partir des mesures réalisées par nPerf entre le 1er janvier et le 31 mai 2026, ce classement met en avant les vingt meilleures performances de streaming mobile observées parmi les nations participantes au Mondial. L’indice évalue la capacité des réseaux mobiles à diffuser des vidéos en 720p, 1080p et 2160p dans des conditions optimales de fluidité.

Avec un indice de 73,4%, le Maroc confirme la qualité de son expérience de streaming sur réseau mobile. Ce résultat reflète la capacité des réseaux du pays à assurer une lecture fluide des contenus vidéo sur smartphone, y compris pour les formats les plus exigeants en matière de qualité d’image, souligne nPerf.

Les utilisateurs marocains bénéficient ainsi de conditions favorables pour regarder des vidéos en haute définition et en ultra haute définition, avec une expérience globalement confortable sur les usages les plus courants du streaming mobile.

Lire aussi : Internet mobile: le Maroc en tête des pays à niveau de vie comparable en 2026

Le Maroc affiche un indice supérieur à celui de plusieurs pays présents dans ce top 20, notamment l’Espagne (70,4%), le Canada (70%) et les États-Unis (66,0%). Ces résultats illustrent la compétitivité des réseaux mobiles marocains dans un contexte où la consommation de contenus vidéo continue de progresser.

À l’échelle du classement, l’Algérie, qui affiche un indice de 62,4%, se situe à 11 points du Maroc. Cet écart met en évidence les différences de performance observées entre les pays étudiés tout en soulignant la solidité des résultats obtenus par les réseaux mobiles marocains, ajoute la même source.

Alors que le streaming vidéo représente une part croissante du trafic mobile mondial, ces performances témoignent de la capacité des infrastructures marocaines à répondre aux attentes des utilisateurs en matière de qualité de service et de confort de visionnage.

Par La Rédaction
Le 30/06/2026 à 10h39
#Maroc#Internet#Coupe du monde

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