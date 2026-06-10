Le Maroc intègre le Top 20 mondial pour la qualité du streaming vidéo

À la veille de la Coupe du monde de football 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, le streaming vidéo s’impose à l’échelle mondiale comme l’un des modes privilégiés pour suivre les matchs en temps réel et en haute définition. «Cet événement sportif planétaire constitue un test grandeur nature pour les infrastructures des opérateurs de télécommunications, qui y voient une opportunité de recruter de nouveaux abonnés à la fibre optique, notamment au Maroc où l’usage de l’IPTV et le téléchargement de matchs connaissent une forte progression», indique le quotidien L’Économiste dans son édition du jeudi 11 juin.

Dans ce contexte, une étude menée entre janvier et mai 2026 par l’entreprise lyonnaise nPerf, spécialisée dans la mesure de la qualité des connexions Internet, révèle que le Maroc intègre le Top 20 mondial des meilleures performances de streaming sur réseau fixe parmi les pays participants au tournoi. Avec un indice de performance de 81,2%, le Royaume se classe au dix-neuvième rang de ce panel spécifique, juste derrière l’Équateur, qui affiche 81,3%, et devant l’Arabie saoudite, qui ferme la marche avec un score de 80,8%. Ce classement restreint reste dominé par le trio de tête composé des États-Unis avec 91,4%, de la Suisse avec 91,3% et de la France avec 90,6%.

«Les analystes techniques de nPerf précisent qu’un score de 81,2% garantit généralement aux utilisateurs marocains une expérience confortable pour le visionnage de vidéos en haute définition», précise L’Économiste. L’étude souligne par ailleurs que la qualité de l’expérience perçue ne dépend pas uniquement de la vitesse de téléchargement brute, mais repose également sur des critères majeurs tels que la latence, la stabilité, la capacité du réseau, les interconnexions et la proximité de la distribution des contenus. L’écart serré de seulement 10,6 points entre le premier et le dernier de ce Top 20 montre la compétitivité de ces infrastructures, même si les pays les mieux classés offrent une plus grande constance lors des diffusions les plus exigeantes, comme les flux en 4K ou les soirées de forte affluence.

Sur le plan national, l’offre de streaming et de diffusion des matchs s’articule désormais autour de plateformes internationales et d’acteurs publics. Les téléspectateurs marocains se tournent principalement vers l’application TOD du groupe beIN, qui détient les droits exclusifs pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord et propose une couverture complète de la compétition en langues arabe, anglaise et française. En parallèle, le diffuseur public national propose l’application gratuite SNRT Live, qui assure la retransmission de la Botola Pro ainsi que des rencontres de l’équipe nationale marocaine dans le cadre des accords de diffusion gratuite prévus pour ce Mondial.