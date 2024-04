Comment les plateformes de streaming ont chamboulé les habitudes

Avec les plateformes de streaming et de VOD, l’accès est instantané et flexible. C’est possible de faire des pauses, reprendre le visionnage, reprendre des scènes… tout ce qu’il faut pour séduire une génération plus habituée à une consommation personnalisée, à la demande.. DR

Fini l’époque où il fallait attendre l’heure de diffusion du film ou de sa série préférée. Avec les plateformes de streaming et de VOD, l’accès est instantané et flexible. C’est possible de faire des pauses, reprendre le visionnage, reprendre des scènes… tout ce qu’il faut pour séduire une génération plus habituée à une consommation personnalisée, à la demande. Cela change bien des habitudes, selon le dernier sondage L’Economiste-Sunergia.

«C’est pour cela que l’engouement pour ces plateformes est plus prononcé chez les jeunes. Cette transformation des habitudes de consommation a changé des paradigmes. Chez beaucoup de personnes, les sorties cinéma ou théâtre ont été remplacées par des soirées Netflix & Chill ou Amazon ou Prime, au choix! Il s’agit d’une tendance mondiale, confirmée par des études lancées parfois par les professionnels du secteur des salles de cinéma et de divertissement», rapporte l’Economiste du 10 avril.

L’une d’elles, réalisée récemment en France, montre que 29% ont déclaré aller moins souvent au cinéma à la suite d’une souscription à une offre de VOD. Cette transformation s’est particulièrement accélérée depuis la période pandémique. La même tendance est observée au Maroc, comme cela ressort de la dernière enquête L’Economiste-Sunergia.

«Les Marocains ont été interrogés si l’accès des plateformes VOD a conduit à une réduction de la fréquence des sorties cinéma, théâtre…? 52% ont répondu par l’affirmatif, au moment où 23% ont déclaré maintenir ce type de sorties. Parallèlement, 25% des Marocains ont affirmé «n’avoir jamais fait ce type de sorties», lit-on encore.

Dans les détails, les résultats semblent assez proches chez les hommes et les femmes, avec respectivement 55% et 50% d’avis précisant que l’accès aux plateformes de streaming a limité leurs sorties. Par tranches d’âge, les jeunes de 18 à 34 ans sont les plus impactés (56% déclarent avoir réduit leurs sorties), contrairement aux 55-64 ans, dont la majorité (74%) a affirmé «n’avoir jamais fait ce type de sorties».

«C’est dans le Centre du pays où les plus de personnes ont affirmé qu’ils programment moins des sorties cinéma ou théâtre depuis qu’elles ont accès aux plateformes de streaming (63%), contre 50% dans le Nord-Est et 23% dans le Sud. Il faut souligner également que 57% des populations du Centre ont également précisé qu’elles ont maintenu leurs sorties au cinéma ou au théâtre. Dans le monde rural, la moitié des personnes interrogées ont affirmé qu’elles n’ont pas l’habitude de programmer ce type de sorties», explique L’Economiste.

Par CSP, les résultats sont assez similaires, variant entre 51 et 53% de personnes soulignant avoir réduit leurs sorties depuis qu’elles disposent d’un abonnement à une plateforme de streaming. Il faut préciser que chez les D et E, 38% n’ont jamais profité d’une sortie au cinéma ou au théâtre.