© Copyright : Mhand Oulberka / Le360 (capture image vidéo)

Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, s’est enquis, mercredi 26 janvier 2022, de l’état d’avancement de plusieurs projets agroalimentaires au niveau de la province de Taroudant dans la région de Souss-Massa.

Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, accompagné du wali de la région Souss-Massa, du gouverneur de la province de Taroudant et du président du conseil régional de Souss-Massa, a effectué hier une visite de projets agroalimentaires et de développement agricole et rural, basés à Taroudant.

Le responsable gouvernemental a également présidé l’inauguration d’un projet d’extension d’une station de conditionnement et d’exportation des agrumes.

D’un investissement de plus de 94 millions de dirhams, ces travaux d’extension concernent les chambres froides, la zone de réception et les zones de conditionnement et d’expédition. D’une capacité de traitement de 100.000 tonnes, cette station a permis de créer 89 emplois permanents et 1.200 postes saisonniers, a expliqué, dans une déclaration aux médias, le ministre de l’Agriculture.

Cette délégation, composée également du président de la chambre d’agriculture de Souss-Massa, du président du conseil provincial de Taroudant, des élus, ainsi que d'une importante délégation de responsables du ministère, s’est aussi enquise de l’état d’avancement d’un projet de valorisation et transformation des viandes rouges, lancé dans le cadre du Plan Maroc vert.