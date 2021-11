Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

© Copyright : DR

Le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a indiqué hier, lundi 8 novembre 2021 à Rabat, que le budget prévisionnel d'investissement alloué à son département pour l'exercice 2022 s'élève à près de 15,5 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 7% par rapport à 2021.

Ce budget se répartit sur les départements de l'Agriculture (11,034 MMDH), du développement rural (2,689 MMDH), des eaux et forêts (1,544 MMDH) et de la pêche maritime avec 221 millions de dirhams (MMDH), a précisé Mohamed Sadiki qui présentait le projet de budget sectoriel du ministère au titre de l'exercice 2022 lors d'une réunion de la Commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants. Pour le département de l'Agriculture, l'investissement portera sur l'irrigation et l'aménagement de l'espace agricole (4,4 MMDH), le développement des filières de production agricole (5,5 MMDH), la sécurité sanitaire (640 MDH), l'enseignement, la formation et la recherche (348 MDH) et le soutien et services polyvalents (90 MDH).

Concernant le développement rural, le budget d'investissement sera consacré aux programmes visant à réduire les disparités sociales et spatiales dans le monde rural (2,15 MMDH) et à assurer le désenclavement et un développement inclusif des zones rurales et de montagne (539 MDH).

Pour ce qui est des Eaux et forêts, l'investissement se focalisera sur les programmes de protection et de sécurisation du domaine forestier (316 MDH), d'aménagement et développement forestier (771 MDH), de lutte contre la désertification et protection de la nature (331 MDH), ainsi qu'un programme transversal pour accompagner les interventions du département (126 MDH).

S'agissant de la pêche maritime, le budget d'investissement sera alloué aux programmes de développement de la pêche et aquaculture et valorisation des ressources (175 MDH), de la qualification, la promotion socio-professionnelle et la sécurité des gens de la mer (23 MDH) et du pilotage et de la gouvernance (24 MDH).

Par ailleurs, Mohamed Sadiki a fait savoir que le budget de fonctionnement devrait augmenter de 3% à plus de 4,1 MMDH (2,84 MMDH pour l'Agriculture, 60 MDH pour le développement rural, 700 MDH pour les eaux et forêts et 509 MDH pour la pêche maritime).

Ainsi, le budget global du ministère se situerait à près de 19,6 MMDH, en croissance de 6% par rapport à l'exercice 2021.

Cette réunion a aussi permis au ministre de revenir sur les impacts positifs du Plan Maroc Vert (PMV) 2008-2020 sur l'économie nationale, de mettre en avant les piliers fondamentaux des stratégies "Génération Green 2020-2030" et "Forêts du Maroc 2020-2030", ainsi que de rappeler les réalisations de 2021 en matière de développement de l'espace rural et des zones de montagne, et de la stratégie Halieutis.