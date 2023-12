Tarik El Malki, nouveau directeur général du groupe ISCAE

Titulaire d’un doctorat en Sciences économiques de l’Université de la Méditerranée Aix-Marseille II, Tarik El Malki a intégré le Groupe ISCAE en 2011 en tant qu’enseignant-chercheur, avant d’occuper des fonctions de direction. Avant d’assurer la fonction de directeur général par intérim du groupe ISCAE, depuis juillet 2023, il avait pris en charge la direction du développement, des relations internationales et de la communication (de 2016 à 2019) et occupé le poste de directeur de l’ISCAE-Rabat (de 2019 à 2023).

Tarik El Malki a occupé de multiples responsabilités dans divers domaines d’activités. En qualité de président de l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises au Maroc (ORSEM), il a contribué à faire de cet observatoire une structure qui s’impose progressivement dans le milieu scientifique.

Le nouveau directeur général du Groupe ISCAE a publié de nombreux articles et ouvrages sur des thématiques liées à l’économie nationale, la RSE, le développement durable et l’entrepreneuriat. Parmi ses publications, on citera «La Responsabilité sociale des entreprises: le cas du Maroc» (éditions Afrique-Orient, 2014), «Au-delà de tout clivage: regards croisés sur le Maroc de demain» (coécrit avec Nabil Adel, éditions Afrique-Orient, 2017) et plus récemment «Le Maroc: quelles voies d’émergence?» (éditions Afrique-Orient, 2020).