Tarik El Malki, nouveau directeur général par intérim du groupe ISCAE.

Tarik El Malki, directeur de l’ISCAE-Rabat depuis 2019, vient de prendre la direction par intérim du groupe ISCAE, annonce le groupe d’établissements dans son communiqué. Le nouveau directeur apporte avec lui une vaste expérience dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la gestion au sein de l’administration publique, ajoute la même source.

Titulaire d’un doctorat en sciences économiques à l’Université de la Méditerranée Aix-Marseille II, Tarik El Malki a occupé le poste d’enseignant-chercheur au sein du groupe ISCAE depuis 2011. En 2016, il est nommé directeur de développement, des relations internationales et de la communication du groupe, avant d’être nommé directeur de ISCAE-Rabat.

Un riche parcours académique

Un temps chargé de développement et de communication au Centre marocain de conjoncture (CMC), il est également président de l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises au Maroc (ORSEM), premier observatoire sur la RSE au Maroc.

Tarik El Malki a publié de nombreux articles et ouvrages sur des thématiques liées à l’économie nationale, la RSE, le développement durable et l’entrepreneuriat. Parmi les ouvrages, on citera «La Responsabilité sociale des Entreprises: le cas du Maroc » (éditions Afrique-Orient, 2014), «Au-delà de tout clivage : regards croisés sur le Maroc de demain» (coécrit avec Nabil Adel, éditions Afrique-Orient, 2017), et «Le Maroc: quelles voies d’émergence?» (éditions Afrique-Orient, 2020).