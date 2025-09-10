Taous, l’icône marocaine qui continue d’écrire son histoire

Dans l’univers des soins et de l’hygiène, certaines marques vont au-delà de leur simple fonction pour devenir de véritables repères culturels. Taous en est un parfait exemple. Présente dans les foyers marocains depuis des générations, elle a su créer au fil du temps un lien basé sur la confiance, la naturalité et la proximité.

Ce rôle unique vient d’être confirmé par une reconnaissance importante: Taous a été élue Winner brand 2025 par l’étude Kantar Worldpanel, dans la catégorie Personal care. Cette distinction, fondée sur les habitudes d’achat de milliers de foyers marocains, récompense les marques les plus choisies dans leur catégorie— celles qui occupent une place de choix dans la vie quotidienne des consommateurs. Elle reflète la solidité de l’ancrage de Taous, ainsi que sa capacité à évoluer sans perdre son identité.

Cette année, la nouveauté mise en avant s’inspire d’un parfum profondément ancré dans la mémoire collective des Marocains: la fleur d’oranger. Véritable symbole olfactif du patrimoine national, elle évoque la pureté, la convivialité et cet art de vivre où l’hospitalité reste une valeur essentielle.

En intégrant cette fragrance à ses formules, Taous renforce le lien affectif qui l’unit à son public. Plus qu’un parfum, la fleur d’oranger devient un pont entre héritage et modernité.

Respectueuses de la peau, les formules Taous perpétuent les engagements de la marque: toutes dermatologiquement testées, elles offrent douceur et confiance. Le gel douche va encore plus loin avec une formule au pH neutre et sans paraben, renforçant ainsi la promesse de soin et de modernité qui fait la réputation de Taous.

La fleur d’oranger ne vient donc pas simplement enrichir une gamme. Elle rappelle qu’au-delà d’un produit, c’est une histoire commune qui s’exprime: celle d’une marque locale, porteuse de gestes du quotidien et de souvenirs partagés, qui reste actuelle tout en faisant vivre un pan du patrimoine marocain.