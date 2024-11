Tanger-Assilah: démarrage du dévasement des petits barrages

Les travaux de dévasement des petits barrages de la préfecture de Tanger-Assilah ont démarré la semaine dernière dans la zone de Boukhalef, à l’ouest de la capitale du détroit.

Ils ont concerné, dans un premier temps, le barrage de Boukhalef 1 et s’étendront par la suite à Boukhalef 2 et Boukhalef 3. Sont également concernés par ces travaux d’évacuation de la boue deux autres barrages, à savoir Sghir et Saboun.

L’objectif de cette opération est de restaurer des petits barrages de la région, négligés depuis des décennies, et augmenter leur capacité de stockage avec le début de la saison des pluies.

L’opération a été initiée par un groupement de partenaires dans le cadre d’une convention conclue sous la supervision de l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos, et le ministère de l’Équipement et de l’Eau, représenté par la direction de l’approvisionnement en eau. L’initiative est dotée d’un budget estimé à 6 millions de dirhams.

Hamid Benifi, responsable à l’agence, a expliqué, dans une déclaration pour Le360, qu’en restaurant la capacité de stockage de ces barrages, cette opération leur permettra de jouer pleinement leur rôle dans la protection contre les inondations, et également dans l’arrosage des espaces verts.