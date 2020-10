© Copyright : DR

Kiosque360. En attendant l'adoption des textes réglementaires, 5 demandes d'agrément Takaful ont déjà été déposées chez le régulateur. Il faudra prendre son mal en patience.

Il faudra encore attendre pour le déploiement de l'assurance Takaful. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte que les produits alternatifs que proposent les banques sont vendus sans être couverts par une assurance Charia Compliant. Et pour cause, les textes réglementaires qui ont été préparés ont dû d'abord être discutés avec le Conseil supérieur des Oulémas (CSO) puis amendés suite à son avis. Il faut dire, comme l'indique le quotidien, que la synergie entre les principaux acteurs (ministère des Finances, ACAPS et CSO) est indispensable pour mettre au point un dispositif conforme dès le départ. Le journal évoque, parmi les dispositions sur lesquelles le CSO a émis son avis, la prescription en matière de produits d'assurance, un concept qui n'existe pas dans la Charia. Dans ce cas, "les ayants droit peuvent toujours réclamer leur dû sans l'application d'aucune prescription".

Ceci dit, L’Economiste assure que l'ensemble des textes nécessaires au déploiement de l'assurance Takaful sont dans le circuit d'adoption. "La dernière circulaire a elle aussi obtenu le feu vert du CSO", avance le journal.

S'il n'y a pas de date précise pour le déploiement de l'assurance Takaful, L'Economiste indique que les clients ayant contracté un crédit alternatif auprès d'une banque en souscrivant une assurance classique pourront basculer vers l'assurance Takaful une fois disponible. Le journal annonce que 5 demandes d'agrément ont déjà été déposées chez le régulateur.