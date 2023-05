Stratégie industrielle: le Maroc mise aussi sur le «Made in Africa»

Le Made in Africa sera bientôt un nouvel argument de la nouvelle stratégie industrielle marocaine, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication du 9 mai..

Le quotidien indique ainsi que la politique de substitution menée par le Maroc depuis quelques années s’apprête à franchir un nouveau palier, et qu’une nouvelle étape de la marque Maroc se prépare avec le lancement, bientôt, d’une nouvelle stratégie industrielle.

On apprend que Amine Belhaj Soulami, chef du cabinet au ministère de l’industrie et du commerce, a récemment dévoilé quelques premiers détails de cette nouvelle approche. «Prochaine étape: faire des entreprises marocaines de substitution des marques internationales et notamment africaines. En fin d’année 2023, la nouvelle stratégie industrielle sera dévoilée, et un accent particulier sera mis sur le développement de marques», a indiqué le chef de cabinet au ministère de l’industrie et du commerce, lors d’un webinaire.

«Cette politique est aussi le début d’une nouvelle étape dans l’industrialisation du Maroc avec la consolidation du Made in Morocco. Avec plus de 100.000 emplois directs et indirects créés depuis 2020, la politique de substitution est un succès », a précisé le chef du cabinet, qui a mis en exergue les impacts directs de cette nouvelle stratégie dans l’industrie du Maroc.

Aujourd’hui Le Maroc souligne qu’il y a quelques jours, Ryad Mezzour, ministre de l’industrie et du commerce, avait affirmé lors de l’ouverture officielle de la cinquième édition des Industry Meeting Days tenue à Tanger que le Maroc a beaucoup investi pour le renforcement de sa compétitivité industrielle et l’amélioration de la qualité de ses ressources humaines, tout en réussissant en 15 ans à passer d’un pays low-cost à un pays best-cost.

Aujourd’hui Le Maroc fait remarquer que l’orientation de la promotion du «Made in Africa» tombe à point nommé, à l’aune de la ZLECAF, la zone continentale de libre-échange, ajoutant que la création de cette zone renforcera les relations commerciales intra-africaines qui ne représentent à ce jour que 16% de la totalité des échanges.