Standard Chartered anticipe une croissance de 4,5% pour le Maroc en 2026

Standard Chartered estime que le produit intérieur brut (PIB) du Maroc progressera de 4,5% en 2026, traduisant, selon le rapport publié par l’établissement bancaire, une amélioration des perspectives économiques du Royaume. Cette projection repose sur une combinaison de facteurs qui dépassent désormais les seuls effets conjoncturels et témoignent d’une diversification progressive des moteurs de croissance.

Le document souligne que l’expansion de l’activité industrielle, la bonne tenue du secteur touristique, la résilience de la demande des ménages ainsi que la poursuite des investissements constituent les principaux leviers appelés à soutenir l’économie marocaine au cours des prochains mois. Une telle configuration traduit, selon cette étude, une capacité croissante du pays à répartir la création de valeur entre plusieurs secteurs, réduisant progressivement sa dépendance à un nombre limité d’activités.

D’après cette étude, la dynamique observée dans l’industrie manufacturière constitue l’un des principaux facteurs expliquant cette amélioration des perspectives. Standard Chartered relève que l’expansion continue des capacités industrielles devrait contribuer durablement à soutenir la croissance, tout en renforçant la compétitivité du Maroc dans un environnement international marqué par la recomposition des chaînes de production.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte où les entreprises internationales poursuivent la diversification de leurs chaînes d’approvisionnement et de leurs implantations industrielles. Selon le rapport, la combinaison de la situation géographique du Royaume, du développement de ses capacités industrielles et de sa connectivité logistique renforce progressivement son attractivité auprès des investisseurs internationaux.

Les investissements et le commerce renforcent l’attractivité du Royaume

Le rapport met également en avant le rôle déterminant des investissements dans les secteurs stratégiques. Les auteurs estiment que la poursuite des projets d’investissement permettra non seulement de soutenir l’activité économique à court terme, mais également d’améliorer le potentiel de croissance sur une période plus longue.

Cette dynamique s’accompagne, selon le communiqué, d’un approfondissement des liens commerciaux du Maroc avec ses différents partenaires. Standard Chartered considère que le Royaume consolide progressivement sa fonction de plateforme reliant l’Europe, l’Afrique, l’Asie et le Moyen-Orient. Cette position géographique, combinée aux investissements réalisés dans les infrastructures et aux capacités industrielles développées ces dernières années, constitue un avantage compétitif appelé à prendre davantage d’importance à mesure que les flux mondiaux de commerce continuent de se réorganiser.

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Le rapport souligne néanmoins que les perspectives pourraient être encore plus favorables si les conditions agricoles venaient à dépasser les anticipations actuelles. Selon Standard Chartered, l’amélioration attendue de la campagne agricole devrait déjà apporter une contribution positive à l’activité économique en 2026.

Les auteurs précisent toutefois qu’une récolte supérieure aux prévisions représenterait un facteur additionnel de soutien à la croissance. Cette appréciation rappelle que, malgré les progrès enregistrés dans la diversification de l’économie, l’évolution du secteur agricole continue d’influencer le rythme de croissance national.

Le Maroc cherche à capter les nouvelles dynamiques des chaînes de valeur mondiales

Pour Standard Chartered, l’évolution actuelle de l’économie mondiale crée une fenêtre d’opportunité favorable au Royaume. À mesure que les entreprises internationales réorganisent leurs investissements et leurs chaînes d’approvisionnement, le Maroc apparaît de plus en plus comme une plateforme capable de connecter plusieurs espaces économiques.

Cynthia El Asmar, Directrice générale et responsable de la couverture de Standard Chartered Maroc, estime ainsi que «le Maroc continue de démontrer la solidité de ses fondamentaux économiques et l’efficacité de sa stratégie de développement à long terme». Elle souligne que l’économie nationale s’appuie désormais sur «une base industrielle en expansion, des liens commerciaux croissants et des investissements soutenus dans les secteurs clés», des éléments qui renforcent, selon elle, l’attractivité du Royaume auprès des investisseurs.

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La responsable ajoute également que «la combinaison, au Maroc, de capacités industrielles, de connectivité et d’investissements dans des secteurs stratégiques continue de renforcer son rôle de porte d’entrée entre l’Asie, l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient». Selon elle, l’évolution des flux mondiaux de commerce et d’investissement ouvre au pays de nouvelles possibilités d’attirer des capitaux et de soutenir le développement du secteur privé.

Au-delà de la prévision de croissance, le rapport de Standard Chartered met en évidence une évolution plus profonde de l’économie marocaine. L’accélération industrielle, le développement des infrastructures, la progression du tourisme et l’intégration croissante dans les échanges internationaux dessinent un modèle davantage orienté vers la création de valeur et l’attraction des investissements.